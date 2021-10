Bí ẩn về người em gái quyền lực của Lãnh đạo Kim Jong Un

Ngày 30/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo Kim Yo Jong - em gái của Lãnh đạo Kim Jong Un được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ, cơ quan lãnh đạo hàng đầu của nước này. Bà gây chú ý khi là nữ quan chức cấp cao hiếm hoi trong chính phủ Triều Tiên và trẻ hơn nhiều so với những người còn lại. Ảnh: NYTimes Kim Yo Jong, 34 tuổi, là em gái của Kim Jong Un và là con gái út của Kim Jong Il, người đã lãnh đạo Triều Tiên từ năm 1994 đến năm 2011. Ảnh: Twitter Trong những năm đầu tham gia chính trường, Kim là một nhân vật ít người biết đến và giữ một chức vụ chính thức trong chính phủ Triều Tiên ít nhất kể từ năm 2014. Ảnh: Getty Tuy vậy, điều đó đã thay đổi vào năm 2009, khi Kim Jong Un được dự đoán là người sẽ thừa kế quyền lãnh đạo Triều Tiên. Từ đó, người ta thường thấy Kim Yo Jong xuất hiện cùng anh trai hoặc với tư cách là sứ giả tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước. Ảnh: GettyBà Kim Yo Jong ngày càng nổi tiếng trên trường quốc tế trong bối cảnh ông Kim Jong Un tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên suốt thập kỷ qua. Theo cơ quan tình báo Seoul, em gái ông Kim là người giữ vai trò giám sát các chính sách của đất nước đối với Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Getty Bà từng nhiều lần chỉ trích gay gắt Washington trong những tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải. Đầu năm 2021, Kim Yo Jong gọi cách tiếp cận của chính quyền ông Biden là "đạo đức giả", đồng thời cảnh báo chính quyền Biden nên thận trọng nếu Mỹ muốn quan hệ hòa bình trong bốn năm tới. Ảnh: NKNews Đối với các mối quan hệ liên Triều, Kim Yo Jong cũng truyền tải thông điệp một cách khá "cứng rắn". Lời lẽ gay gắt của bà nhắm tới các quan chức cấp cao của Hàn Quốc vào năm 2020 - bao gồm cả Tổng thống Moon Jae-in - được các quan chức Seoul đánh giá là không bình thường. Ảnh: sina Vai trò chính trị của Kim Yo Jong cũng như khả năng trở thành người kế nhiệm anh trai trong tương lai đã trở thành chủ đề suy đoán từ lâu. Các chuyên gia về Triều Tiên tiết lộ, Kim Yo Jong có thể là cố vấn duy nhất mà Kim Jong Un tin tưởng, do có chung dòng máu cũng như sự giúp ích đắc lực của bà. Ảnh: Getty Kim Yo Jong cũng thường xuất hiện trong các chuyến thăm để giúp anh trai mình nổi bật, thay vì tranh giành quyền lực hay sự chú ý của công chúng. Mối quan hệ của bà với anh trai được so sánh với mối quan hệ giữa cha của họ là Kim Jong Il và em gái Kim Kyong Hui, khiến giới thượng lưu Triều Tiên phải kiêng nể. Ảnh: Getty Theo những người theo dõi Triều Tiên lâu năm, Kim Yo Jong sẽ kế thừa quyền lãnh đạo nước này nếu người đương nhiệm Kim Jong Un rời bỏ vị trí vì bất cứ lý do gì. Ảnh: SCMP Cho đến nay, vai trò mới tại Ủy ban Quốc vụ là vị trí cao nhất của bà. Ảnh: DWNews

