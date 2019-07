Bé gái 8 tuổi bị mẹ phạt quỳ trên than hồng vì quên cặp sách

Sau khi thấy con gái đi học mà không mang cặp sách về, người mẹ nghi ngờ con bỏ học đi chơi nên bắt con quỳ trên than hồng khiến em bị bỏng nặng.

Trẻ con nhiều lúc ham chơi mà quên thứ này thứ kia, nhưng thay vì nhắc nhở con chú ý hơn thì nhiều bậc phụ huynh lại chửi bới, dùng đòn roi với con. Thậm chí, bà mẹ người Philippines này còn phạt con gái 8 tuổi của mình quỳ trên than hồng chỉ vì cô bé để quên cặp sách ở trường học.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 24/6 tại thị trấn Tukuran, tỉnh Zamboanga del Sur. Do hôm đó là ngày lễ sinh nhật thánh John the Baptist nên giáo viên cho lớp nghỉ sớm để học sinh có thể ăn mừng ngày lễ bằng cách chơi dưới mưa.

Khi được cho tan học sớm, bé Claire (8 tuổi, tên giả) vì sợ sách vở bị ướt nên đành để cặp lại trong lớp và dự định sẽ quay lại lấy sau. Thật không may, khi em quay lại thì cửa lớp đã khóa. Không thể làm gì khác nên Claire đành phải tay không quay về nhà.

Nghi ngờ con gái bỏ học nên mẹ của Claire yêu cầu em quay lại trường để lấy cặp. Cô bé đã làm vậy và tất nhiên cửa lớp học vẫn khóa. Khi thấy con gái trở về nhà mà không có cặp, người mẹ liền nổi trận lôi đình, lấy vật cứng lấy than từ trong bếp, nơi cô đang nấu ăn ra. Sau đó, người mẹ liền bắt Claire quỳ trên số than hồng.

Hai đầu gối của Claire bị bỏng nặng sau khi bị mẹ phạt quỳ trên than.

Vụ việc chỉ được phơi bày ra ánh sáng khi giáo viên của Claire thấy em nhiều ngày không tới lớp mà không có lý do. Do đó, giáo viên này đã tới tận nhà Claire để tìm hiểu lý do. Khi tới nơi, giáo viên này bất ngờ nhìn thấy Claire ôm mặt đau đớn, hai đầu gối em bị bỏng nặng .

Sau khi tìm hiểu nguyên do, giáo viên đã nhanh chóng báo vụ việc với Hội đồng Barangay, cơ quan lập pháp tương ứng tại nông thôn ở Philippines và cảnh sát. Phó thị trấn Tukuran, ông Delfina Cortina cho biết, cha mẹ của bé Claire thường xuyên đánh đập, tra tấn em và sau đó họ đã triệu tập cặp đôi tới cơ quan để làm việc.

Cơ quan chức năng đã khiến cặp vợ chồng này kí vào bản cam kết ngừng lạm dụng con gái của họ. Tuy nhiên, văn phòng phúc lợi và xã hội địa phương vẫn không có hành động gì sau vụ việc. Hiện Claire tạm thời sống chung với ông bà để điều trị vết thương ở chân, trong khi đó 4 anh chị em khác của cô vẫn sống cùng với cha mẹ.