'Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương' từ Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội

Sau ba ngày diễn ra, Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất đã chính thức khép lại, thu hút khoảng 1 triệu lượt người dân và du khách.

Sự kiện mang đến không gian văn hóa đa sắc của Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia của dân tộc Việt Nam với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Tham dự lễ bế mạc có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia. Việt Nam xác định phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng văn hóa và con người, coi đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng tâm thường xuyên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, yếu tố quan trọng là duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia. Việt Nam là thành viên chủ động, có trách nhiệm của UNESCO, luôn đóng góp tích cực vào các khuôn khổ và hoạt động quốc tế, đặc biệt trong đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất là minh chứng sinh động cho sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người, được khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại Hà Nội. Lễ hội tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, thể hiện tinh thần đoàn kết trong đa dạng của nhân loại và góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô trong giao lưu văn hóa quốc tế.

Bộ trưởng chia sẻ, trong ba ngày lễ hội, công chúng đã được chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu của các nền văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long - di sản thế giới được UNESCO công nhận. Những trải nghiệm về âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và phong tục đã vượt qua ranh giới ngôn ngữ, địa lý để đưa con người đến gần nhau hơn.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng văn hóa sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc và thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, hướng tới thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế.

Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 12/10/2025, với sự tham dự của 48 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các hoạt động nổi bật gồm triển lãm “Con đường văn hóa”, trình diễn trang phục quốc tế và áo dài Việt Nam với chủ đề “Bước chân di sản”, chiếu phim giới thiệu văn hóa - nghệ thuật, ngày hội sách, trình diễn ẩm thực các quốc gia và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế. Theo Ban tổ chức, lễ hội đã thu hút khoảng 1 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Cùng với những hoạt động giao lưu văn hóa, Ban tổ chức thực hiện chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện, thu được 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển tới các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và công trình dân sinh, góp phần khôi phục đời sống người dân.

Lễ hội không chỉ là dịp gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia, lan tỏa thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”.