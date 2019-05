Vụ Huawei: Mỹ-Trung vẫn căng thẳng, Malaysia tuyên bố bất ngờ

Ông Mahathir cho rằng Huawei đã tiến hành những nghiên cứu sâu rộng hơn rất nhiều so với Malaysia, do đó nước này sẽ sử dụng công nghệ của Tập đoàn Huawei "càng nhiều càng tốt".

Ngày 29/5, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố nước này sẽ tiếp tục sử dụng "nhiều nhất có thể" các sản phẩm của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc).



Phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 diễn ra ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng Mahathir thừa nhận việc sử dụng các thiết bị của Huawei có thể gây ra một số quan ngại về an ninh, nhưng cho biết những quan ngại này "không cản trở" Malaysia.

Biểu tượng Huawei tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN) Ông Mahathir cho rằng Huawei đã tiến hành những nghiên cứu sâu rộng hơn rất nhiều so với tất cả những nghiên cứu trong cùng lĩnh vực của Malaysia, do đó nước này sẽ cố gắng sử dụng công nghệ của Huawei "càng nhiều càng tốt."

Thủ tướng Mahathir cũng cho rằng Mỹ và phương Tây cần chấp nhận rằng các quốc gia châu Á hiện nay có thể sản xuất các sản phẩm cạnh tranh và không nên "dọa nạt" các đối thủ.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Malaysia được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 vừa qua đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài "có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ."

Cùng với sắc lệnh này, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung Tập đoàn Huawei và 68 thực thể vào một "danh sách đen" xuất khẩu, theo đó cấm các công ty Mỹ bán các linh kiện và công nghệ cho tập đoàn này nếu không có sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, Washington đã tạm hoãn thực thi lệnh cấm trên cho đến giữa tháng Tám tới, động thái được cho là nhằm giảm thiểu những rắc rối gây ra cho các khách hàng của Huawei trên thế giới.

Huawei đã chỉ trích động thái của Mỹ, coi đây là "hành động bắt nạt," đồng thời kêu gọi các nước châu Âu phản đối chính sách của Washington ngăn chặn Huawei tiếp cận các thị trường và công nghệ.

Nhà sáng lập tập đoàn Nhậm Chính Phi khẳng định các hạn chế của Mỹ không gây tác động lớn vì Huawei đã có sự chuẩn bị trước.

