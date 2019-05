Chân dung Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller vừa từ chức

Ông Robert Mueller, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), được chỉ định làm Công tố viên đặc biệt của Mỹ vào tháng 5/2017 để điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ và nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga năm 2016. Ảnh: AJ. Ngày 22/3/2019, Công tố viên Robert Mueller đã nộp báo cáo cuối cùng và khép lại cuộc điều tra kéo dài 22 tháng. Ảnh: Wired. Báo cáo khẳng định cuộc điều tra của ông Mueller "đã không xác định được rằng Tổng thống (Trump) đã đề nghị hoặc chỉ đạo các lãnh đạo cơ quan tình báo phải ngừng hay can thiệp vào cuộc điều tra về Nga (can thiệp bầu cử) của FBI". Ảnh: CBC. Như vậy, theo nội dung báo cáo này, ông Mueller đã đưa ra kết luận rằng chiến dịch của Tổng thống Donald Trump không thông đồng với Nga, cũng như không có đủ bằng chứng để cáo buộc ông Trump phạm tội cản trở tư pháp. Ảnh: The Nation. Mới đây, Công tố viên Mueller tuyên bố từ chức khỏi Bộ Tư pháp Mỹ, do cuộc điều tra dài 22 tháng của ông đã kết thúc. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: PBS. "Tôi đã không nói công khai khi cuộc điều tra đang diễn ra, hôm nay tôi nói ra vì cuộc điều tra đã kết thúc. Chúng tôi chính thức đóng cửa văn phòng công tố viên đặc biệt và tôi rời khỏi Bộ Tư pháp để trở lại cuộc sống riêng của mình", Sputnik dẫn lời ông Mueller ngày 29/5. Ảnh: JT. Được biết, Công tố viên Mueller sinh ngày 7/8/1944 tại thành phố New York, Mỹ. Ông từng theo học 3 trường đại học là Đại học Princeton, Đại học New York và Đại học Virginia. Ảnh: Reuters. Sau khi tốt nghiệp trường trung học St.Paul, ông Mueller theo học tại Đại học Princeton và tốt nghiệp cử nhân ngành Chính trị. Ông tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế của Đại học New York năm 1967. Ảnh: NYT. Năm 1968, ông Mueller gia nhập lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Sau khi rời khỏi quân đội, ông đăng ký vào trường Luật thuộc Đại học Virginia và tốt nghiệp học vị Tiến sĩ vào năm 1973. Ảnh: HC. Ông Mueller đã làm việc với tư cách là luật sư tại San Francisco cho đến năm 1976. Sau đó, ông phục vụ tại Văn phòng Luật sư Mỹ trong 12 năm. Ảnh: AP. Năm 1982, ông chuyển tới Boston để làm việc tại văn phòng của Văn phòng Luật sư Mỹ ở quận của Massachusetts. Ảnh: Independent. Ông Mueller là Tổng chưởng lý Mỹ cho khu vực Massachusett trong khoảng thời gian từ 1986 đến 1987. Từ năm 1990-1993, ông là Phó Tổng chưởng lý Mỹ Ban Hình sự. Ảnh: Stuff. Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ và đảm nhiệm chức vụ này cho tới tháng 9/2013. Ảnh: NP. Ngày 17/5/2017, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đã bổ nhiệm ông Mueller làm Công tố viên đặc biệt dẫn dầu cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ảnh: GD. Mời độc giả xem thêm video về Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (Nguồn: ABC News)

Ông Robert Mueller, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), được chỉ định làm Công tố viên đặc biệt của Mỹ vào tháng 5/2017 để điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ và nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga năm 2016. Ảnh: AJ. Ngày 22/3/2019, Công tố viên Robert Mueller đã nộp báo cáo cuối cùng và khép lại cuộc điều tra kéo dài 22 tháng. Ảnh: Wired. Báo cáo khẳng định cuộc điều tra của ông Mueller "đã không xác định được rằng Tổng thống (Trump) đã đề nghị hoặc chỉ đạo các lãnh đạo cơ quan tình báo phải ngừng hay can thiệp vào cuộc điều tra về Nga (can thiệp bầu cử) của FBI". Ảnh: CBC. Như vậy, theo nội dung báo cáo này, ông Mueller đã đưa ra kết luận rằng chiến dịch của Tổng thống Donald Trump không thông đồng với Nga, cũng như không có đủ bằng chứng để cáo buộc ông Trump phạm tội cản trở tư pháp. Ảnh: The Nation. Mới đây, Công tố viên Mueller tuyên bố từ chức khỏi Bộ Tư pháp Mỹ, do cuộc điều tra dài 22 tháng của ông đã kết thúc. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: PBS. "Tôi đã không nói công khai khi cuộc điều tra đang diễn ra, hôm nay tôi nói ra vì cuộc điều tra đã kết thúc. Chúng tôi chính thức đóng cửa văn phòng công tố viên đặc biệt và tôi rời khỏi Bộ Tư pháp để trở lại cuộc sống riêng của mình", Sputnik dẫn lời ông Mueller ngày 29/5. Ảnh: JT. Được biết, Công tố viên Mueller sinh ngày 7/8/1944 tại thành phố New York, Mỹ. Ông từng theo học 3 trường đại học là Đại học Princeton, Đại học New York và Đại học Virginia. Ảnh: Reuters. Sau khi tốt nghiệp trường trung học St.Paul, ông Mueller theo học tại Đại học Princeton và tốt nghiệp cử nhân ngành Chính trị. Ông tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế của Đại học New York năm 1967. Ảnh: NYT. Năm 1968, ông Mueller gia nhập lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Sau khi rời khỏi quân đội, ông đăng ký vào trường Luật thuộc Đại học Virginia và tốt nghiệp học vị Tiến sĩ vào năm 1973. Ảnh: HC. Ông Mueller đã làm việc với tư cách là luật sư tại San Francisco cho đến năm 1976. Sau đó, ông phục vụ tại Văn phòng Luật sư Mỹ trong 12 năm. Ảnh: AP. Năm 1982, ông chuyển tới Boston để làm việc tại văn phòng của Văn phòng Luật sư Mỹ ở quận của Massachusetts. Ảnh: Independent. Ông Mueller là Tổng chưởng lý Mỹ cho khu vực Massachusett trong khoảng thời gian từ 1986 đến 1987. Từ năm 1990-1993, ông là Phó Tổng chưởng lý Mỹ Ban Hình sự. Ảnh: Stuff. Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ và đảm nhiệm chức vụ này cho tới tháng 9/2013. Ảnh: NP. Ngày 17/5/2017, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đã bổ nhiệm ông Mueller làm Công tố viên đặc biệt dẫn dầu cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ảnh: GD. Mời độc giả xem thêm video về Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (Nguồn: ABC News)