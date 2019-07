Vì sao Anh-Pháp đột nhiên muốn điều quân tới Syria?

Theo RT, một nguồn tin mới đây cho biết Anh và Pháp sẽ điều quân tới Syria cùng với các đồng minh khác để "lấp chỗ trống" của Quân đội Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Trump đang rất muốn rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Các binh sĩ Mỹ và phe đối lập Syria tuần tra tại Hasakah, Syria. Ảnh: Reuters. Được biết, khoảng 1.000 đến 2. 000 binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú ở khu vực phía đông bắc Syria với nhiệm vụ hỗ trợ các chiến binh người Kurd. Khi Mỹ đang tìm cách giảm bớt sự hiện diện quân sự của họ tại Syria, chính quyền Tổng thống Trump đã tìm đến các đồng minh của họ để lấp khoảng trống để lại. Tuy nhiên, Đức đã từ chối lời đề nghị triển khai bộ binh tới Syria hôm 8/7.



Trong khi đó, theo Foreign Policy, Anh và Pháp sẵn sàng thực hiện lời đề nghị của Washington. Hiện tại, hai nước này đang có một số lượng hạn chế lực lượng đặc biệt trên mặt đất ở Syria và sẽ cam kết tăng quân số từ 10 đến 15% để tạo điều kiện cho Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, số lượng binh sĩ Anh và Pháp được điều động tới Syria vẫn sẽ chưa đủ để "lấp đầy khoảng trống" mà Quân đội Mỹ để lại nên cần có sự điều quân của Italy cùng một số quốc gia vùng Balkan và Baltic. Và Foreign Policy cho rằng, Mỹ sẽ phải chi trả tiền cho việc đó.

Trước đó, vào tháng 12/2018, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Syria, song quyết định này vấp phải sự phản đối của một số quan chức cấp cao Mỹ cũng như đồng minh của Washington. Sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton lên tiếng "trấn an" rằng lực lượng Mỹ sẽ ở lại Syria cho tới khi những phần tử khủng bố IS cuối cùng bị tiêu diệt.