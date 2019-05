Tổng thống Zelensky: Từ danh hài đến người đàn ông quyền lực nhất Ukraine

Ngày 20/5 vừa qua, ông Vladimir Zelensky đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Kiev. Ảnh: Times of Israel. “Tôi cam kết bảo vệ chủ quyền và sự độc lập của Ukraine bằng tất cả những việc làm của tôi, quan tâm đến phúc lợi của Tổ quốc và người dân, bảo vệ các quyền và tự do của công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Ukraine, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình vì lợi ích của tất cả đồng bào, nâng cao uy tín của Ukraine trên thế giới", Tổng thống Zelensky tuyên thệ. Ảnh: Hindu. Đồng thời, tân Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi người dân nước này đoàn kết, hứa sẽ nỗ lực hết sức để người dân không phải khóc trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông. Ảnh: FT. "Trong 5 năm tới, trên cương vị là người đứng đầu đất nước, tôi sẽ làm mọi việc có thể để các bạn, những người dân Ukraine, không phải khóc", ông Zelensky phát biểu trong buổi lễ nhậm chức tại trụ sở Quốc hội. Ảnh: IH. Sau buổi lễ nhậm chức, ông Zelensky cũng tuyên bố giải thể Quốc hội. Dự kiến, cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra vào tháng 10/2019. Ảnh: Times of Israel. Có thể nói, ông Zelensky đã tạo cho mình một hình ảnh mới mẻ trước những người dân Ukraine vốn đã quá thất vọng với giới cầm quyền trước đây. Họ đang rất mong chờ vào sự thể hiện sắp tới của ông Zelensky trong vai trò người đứng đầu đất nước. Ảnh: EN. Tuy nhiên, với việc tiếp quản một đất nước có nền kinh tế còn nhiều khó khăn và tình trạng xung đột vẫn tiếp diễn ở miền đông, vị tân Tổng thống Ukraine chắc chắn sẽ đối mặt với không ít thách thức chờ đợi phía trước, nhất là khi ông Zelensky xuất thân là một diễn viên hài lại chưa có kinh nghiệm chính trị. Ảnh: BBC. Được biết, ông Volodymyr Zelensky sinh ngày 25/1/1978 tại Kryvyi Rih, Ukraine, và cha mẹ ông đều là người Do Thái. Ông từng sống 4 năm ở thành phố Erdenet, Mông Cổ. Ảnh: NYP. Tân Tổng thống Ukraine theo học luật tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kyiv ở Kryvyi Rih, nhưng sau này ông không làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Ảnh: FP. Từ năm 17 tuổi, Volodymyr Zelensky đã gia nhập một nhóm hài địa phương để dự thi và từng giành giải thưởng trong các cuộc thi hài. Ảnh: WP. Năm 2015, Volodymyr Zelensky trở thành ngôi sao trong bộ phim truyền hình "Bầy tôi của Nhân dân", trong đó ông đóng vai Tổng thống Ukraine. Ngày 31/12/2018, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine năm 2019. Ảnh: SCMP. Ngày 21/4/2019, theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do nhiều hãng công bố, ông Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, với hơn 73% số phiếu ủng hộ. Ảnh: BBC. Với kết quả này, ông Zelensky chính thức trở thành Tổng thống tiếp theo của Ukraine. Liệu rằng ông Zelensky có thực hiện được những cam kết của mình và đưa Ukraine vượt qua những khó khăn và thách thức hiện tại hay không? Câu hỏi này sẽ được thời gian giải đáp. Ảnh: UPI. Mời độc giả xem video về tân Tổng thống Ukraine Zelensky (Nguồn: DW)

