Rừng Amazon đã bị tàn phá ra sao theo thời gian?

Theo Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil, tính từ đầu năm 2019 đến nay, số vụ cháy tại rừng Amazon đã tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Bản đồ các vụ cháy xảy ra từ ngày 13/8 trên khắp khu vực Nam Mỹ. (Nguồn ảnh: Business Insider)



Sau khi chính quyền Brazil gần đây ban hành lệnh cấm đốt nương rẫy trong 3 tháng, Brazil vẫn ghi nhận thêm gần 4.000 đám cháy mới chỉ vòng trong hai ngày và hơn một nửa số đó xảy ra tại rừng Amazon.



Trước tình hình cấp bách hiện nay, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã điều binh sĩ tới các khu vực rừng mưa nhiệt đới Amazon, đồng thời tuyên bố chấp nhận viện trợ của quốc tế để chống cháy rừng.

Theo Business Insider, các đám cháy ở rừng Amazon thường xảy ra vào mùa khô mỗi năm, do điều kiện thời tiết khô nóng hoặc do con người đốt rừng lấy đất canh tác và khai thác gỗ. Tuy nhiên, năm 2019 ghi nhận số vụ cháy rừng kỷ lục tại Amazon. Ảnh: Vụ cháy rừng Amazon năm 1990.



Loạt hình do Business Insider đăng tải phần nào cho thấy khu rừng Amazon tại Brazil đã bị tàn phá hàng chục năm qua. Ảnh: Khói bốc lên từ khu rừng vào năm 1973.



Ảnh chụp một vạt rừng mưa nhiệt đới Amazon bị phá để lấy đất canh tác năm 1983.



Một bức hình khác chụp rừng Amazon bị tàn phá năm 1990.



Hoạt động phá rừng làm trang trại gia súc lớn gần Acre, Brazil, ngày 17/11/2014.



Ông Frere Henri Burin Des Roziers đứng nhìn đám cháy gần Para, Brazil, hồi tháng 9/2008.



Các nhà hoạt động Greenpeace phản đối nạn phá rừng trong khu rừng Amazon ở thị trấn Claudia, bang Mato Grosso, Brazil, tháng 8/2005.



Khói dày bao trùm phần lớn khu rừng Amazon năm 2019.



Cháy rừng Amazon đã biến ngày thành đêm ở thành phố Sao Paulo, cách đám cháy tới gần 3.000 km, hồi tháng 8/2019. Mời độc giả xem thêm video: Các bộ tộc Amazon học kỹ năng chống cháy rừng (Nguồn: VTC14)

