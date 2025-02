Quân Nga khép vòng vây, bốn lữ đoàn Ukraine đã bị tiêu diệt

Hãng thông tấn Sputnik, dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được hoàn toàn Toretsk, một thành phố quan trọng ở phía tây tỉnh Donetsk. Toretsk là thị trấn lớn nhất trong toàn bộ khu đô thị Toretsk, với dân số 35.000 người vào đầu cuộc chiến năm 2022. Hiện tại, sau bảy tháng chiến đấu, RFAF đã tiến được 13 km và chiếm được 11 thị trấn, làng mạc trong toàn bộ khu đô thị Toretsk, rộng khoảng 139 km2, bao gồm thị trấn lớn nhất là Toretsk (Nga gọi là Dzerzhinsk). Nên nhớ Toretsk cũng là nơi bắt đầu cho cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU), chống lại lực lượng vũ trang thân Nga ở Donbass, trong cuộc chiến tranh miền Đông Ukraine lần thứ nhất năm 2014. Để bảo vệ Toretsk, AFU, đã tập hợp 8 lữ đoàn, với quân số khoảng 50 tiểu đoàn, tổng số trên 40.000 quân; đồng thời triển khai Lữ đoàn Azov số 12 tinh nhuệ và lính đánh thuê phương Tây tại khu vực này. Lần này, RFAF đã tạo nên kỳ tích chiến trong đô thị, khi họ chỉ triển khai Tập đoàn quân số 1 và Lữ đoàn đặc biệt để đột phá Toretsk. Ngoài ra, Lữ đoàn bộ binh cơ giới Slavyansk số 1, 9, thuộc Tập đoàn quân số 51 của RFAF, làm lực lượng dự bị chiến dịch. Như vậy RFAF tham gia trận chiến với tổng lực lượng chỉ có bốn lữ đoàn, nhưng tất cả đều là quân tình nguyện và rất giàu kinh nghiệm chiến đấu. Trong hơn 130 ngày chiến đấu quyết liệt, tám lữ đoàn Ukraine tại Toretsk đã bị đánh bại. RFAF hiện đã chiếm được mỏ Toretsk ở phía bắc thành phố, trận địa cuối cùng của AFU ở Toretsk. Trước đó, toàn bộ Toretsk là một pháo đài dựa vào đô thị lớn, cốt lõi là các tòa nhà cao tầng, được liên kết với nhau bằng các đường hào, đường hầm; phía phía bắc và phía tây thành phố là các bãi mìn dày đặc. Tại Toretsk, lực lượng công binh AFU đã xây dựng một số lượng lớn đường hầm và tầng hầm, đồng thời gia cố nhiều ngôi nhà để trở thành công sự kiên cố. Đường hầm, tầng hầm, tòa nhà dân cư, trường học, nhà máy, khu mỏ và gara, những khu công nghiệp rộng lớn, những tòa nhà dày đặc ở khu vực thành thị và các chiến hào… như một mạng nhện khổng lồ, kết nối toàn bộ Toretsk lại với nhau, để tạo thành một hệ thống phòng thủ đô thị khổng lồ. Chiến công đầu tiên của RFAF thuộc về Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9. Ngày 3/7/2024, Lữ đoàn 9 lần đầu tiên đột phá bất ngờ vào vùng ngoại ô của thị trấn New York, nằm ở phía nam Toretsk, với tinh thần tấn công dữ dội và quyết đoán. Cũng ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch, Lữ đoàn 9 RFAF, đã vượt qua trận địa phòng ngự phía trước, do Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 41 AFU phòng thủ và tiến sâu vào trung tâm thị trấn. Đến tháng 8/2024, RFAF đã chiếm được hoàn toàn thị trấn New York. Từ thời điểm này, cánh cửa vào Toretsk từ phía nam cho RFAF đã mở ra. Sau đó, Lữ đoàn Cựu binh tình nguyện Nga, bí mật đào đường hầm, xuyên qua các vị trí sâu phía sau thị trấn New York, và bất ngờ xuất hiện phía sau trận địa AFU, làm rung chuyển hoàn toàn phòng tuyến của AFU. Cụ thể, ngày 18/8/2024, AFU đã mất hoàn toàn Novgorodsk, tương đương với việc đặt Toretsk vào vòng tấn công hoàn toàn của các đơn vị cơ giới RFAF. Ở bước thứ hai, Lữ đoàn bộ binh cơ giới Slavyansk số 1 của RFAF, đã xuất hiện trên chiến trường. Ngay khi xuất hiện, họ đã chiến đấu rất tốt và đột phá qua con đường từ thị trấn New York đến Toretsk. Trong các hoạt động tấn công và phòng thủ trên chiến trường, họ đã đánh bại nhiều đợt phản công của AFU, thậm chí đánh bại cả cuộc phản công quyết liệt của Lữ đoàn Azov số 12 tinh nhuệ AFU. Vào tháng 11/2024, các đơn vị đột kích của RFAF cuối cùng đã tiến được vào trung tâm thành phố Toretsk. Sau bốn tháng giao tranh ở ngoại vi, cuộc tổng tấn công thực sự vào thành phố Toretsk đã bắt đầu. Lực lượng chính đằng sau cuộc tấn công này, chính là Lữ đoàn đặc biệt kỳ cựu của RFAF. Lữ đoàn đặc biệt này có trên một nghìn quân là lính tình nguyện, tất cả đều là cựu binh Nga đã trở lại phục vụ. Họ không phải là những người tàn nhẫn nhất trong chiến đấu, nhưng họ là những người xảo quyệt nhất và rất khéo léo trong chiến đấu. Lữ đoàn đặc biệt của RFAF đã bí mật đào đường hầm, xâm nhập vào tất cả các vị trí bên ngoài của AFU tại khu vực thành phố Toretsk và tiến thẳng vào khu vực thành phố. Tuyến phòng thủ vững chắc của AFU đã bị phá vỡ trực tiếp. Đúng lúc AFU đang hỗn loạn, một phép màu lại xảy ra, đó là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 132 của Quân đội Nga, đã tấn công trực tiếp vào Toretsk, phá vỡ sự phản công liên tục của bốn lữ đoàn Ukraine; đồng thời đột phá toàn bộ từ một phía và kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông của thành phố. Lúc này Lữ đoàn dù tinh nhuệ số 95 của AFU đã không thể ngăn chặn được bước tiến của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 132 của RFAF và trực tiếp mất vị trí phòng thủ cốt lõi, đó là khu công nghiệp tập trung tại Nhà máy vật liệu chịu lửa Toretsk. Đến ngày 7/2 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng, Tập đoàn quân số 51 của RFAF đã chiếm được hoàn toàn Toretsk, 70% lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine tại đây đã bị tiêu diệt. Trong toàn bộ trận Toretsk, AFU đã triển khai 8 lữ đoàn và 40.000 quân, trong đó hơn 26.000 quân đã bị RFAF tiêu diệt. RFAF cũng phá hủy hơn 240 xe tăng và xe bọc thép, hơn 340 khẩu pháo và súng cối. Lữ đoàn Azov có tinh thần chiến đấu kiên cường nhất của AFU đã phải chịu một đòn tàn khốc. Khi RFAF chiếm được Toretsk, họ sẽ trực tiếp đe dọa thành phố Kostiantynivka, một trong ba vị trí cốt lõi còn lại của AFU ở khu vực Donbass; lúc này, Kostiantynivka phải chịu sức tiến công từ hai bên là Toretsk và Chasov Yar. Cuộc tấn công vào ba vị trí cốt lõi của AFU ở khu vực Donbas sẽ sớm bắt đầu và đây sẽ là trận chiến quyết định ở Donbass. (nguồn ảnh Topwar, Liveuamap, Ukrinform, Sputnik).

