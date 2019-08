Thảm họa cháy rừng Amazon: Ai chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

Theo Insider, ngày càng nhiều trẻ em Brazil gặp vấn đề về hô hấp, khó thở do khói bụi từ các đám cháy rừng Amazon những ngày qua. (Nguồn ảnh: Reuters/Insider) AP đưa tin, tại bệnh viện nhi Cosme e Damia ở Port Velho, thủ phủ của bang Rondonia, số ca mắc bệnh về hô hấp tăng đột biến. Daniel Pires, bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện Cosme e Damia, cho biết số ca mắc bệnh tăng từ 120-130 vào đầu tháng 8/2018, trước khi cháy rừng dữ dội xảy ra, lên tới 280 trường hợp vào hôm 20/8. "Chủ yếu các bệnh nhân bị ho và viêm phổi do hít phải khói", bác sĩ Daniel nói thêm. "Những đứa trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng ho dữ dội", nữ y tá Elane Diaz đến từ Porto Velho nói với AP trong lúc chờ đợi để hẹn bác sĩ khám cho con trai của cô tại bệnh viện Hospital 9 de Julho. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Brazil đã ghi nhận hơn 72.843 vụ cháy tại rừng Amazon, tăng 83% so với năm ngoái. Dự báo, tình trạng cháy rừng còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Theo số liệu của ABC News, ước tính 2,5 triệu ha rừng đã bị thiêu rụi chỉ trong tuần này. Cháy rừng Amazon không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sinh kế của người dân bản địa. Cuộc sống của hàng chục triệu người sống gần khu vực rừng Amazon đã bị đảo lộn. Các đám cháy ở “lá phổi xanh của hành tinh” Amazon vẫn tiếp diễn và chưa được dập tắt khiến cả thế giới lo lắng. “Đây là một thảm họa với tỷ lệ mất mát khổng lồ”, Tiến sĩ Deby Cassill, Phó giáo sư tại khoa Khoa học Sinh học của Đại học USF, bình luận. Mời độc giả xem video về vụ cháy rừng Amazon (Nguồn: Zing.vn/BBC)

