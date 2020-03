Quan chức y tế Mỹ thừa nhận khống chế dịch Covid-19 thất bại

(Kiến Thức) - Quan chức y tế Mỹ thừa nhận nỗ lực khống chế dịch Covid-19 đã thất bại và nước này đang chuyển sang giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Tính đến sáng 22/3, Mỹ ghi nhận hơn 26.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 340 người tử vong. Đêm 20/3, Tổng thống Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang New York. Nhiều bang trên khắp nước Mỹ như New Jersey, California, New York, Illinois và Connecticut,...đã yêu cầu người dân đóng cửa hàng và ở nhà để hạn chế virus lây lan.



Trước tình hình hiện nay, quan chức y tế Mỹ thừa nhận nỗ lực khống chế Covid-19 đã thất bại và nước này đang chuyển sang giai đoạn mới của cuộc chiến chống đại dịch do virus corona chủng mới gây ra.

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ ngày càng tăng. Ảnh: Reuters.

Theo Washington Post ngày 22/3, các quan chức y tế ở New York, California và những khu vực khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 ở Mỹ đang yêu cầu hạn chế xét nghiệm trên diện rộng trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh đã bắt đầu áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này và nguồn cung vật tư y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ,...trở nên khan hiếm hơn.

Nhóm đặc biệt ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng ngày 21/3 cho rằng việc khẩn cấp hiện nay là để dành nguồn cung y tế khan hiếm cho đội ngũ y bác sĩ đang phải điều trị cho bệnh nhân, cũng như đưa ra quy định mới về đối tượng được xét nghiệm SARS-Cov-2.

Cụ thể, đối tượng có nguy cơ cao cần ưu tiên xét nghiệm là các bệnh nhân đã nhập viện, các nhân viên y tế, người có triệu chứng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn và người trên 65 tuổi - đặc biệt là những người mắc bệnh tim và phổi.

"Không phải người dân Mỹ nào cũng cần phải xét nghiệm. Khi bạn đi làm xét nghiệm, bạn sẽ 'tiêu tốn' đồ bảo hộ, khẩu trang, vốn được ưu tiên cho các nhân viên y tế đang chăm sóc những người nhiễm Covid-19", ông Anthony S. Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, nói.

Theo Los Angeles Times, trong một bức thư ngày 19/3, giới chức y tế Los Angeles cũng khuyên các bác sĩ từ bỏ việc coi xét nghiệm như là một chiến lược để khống chế dịch Covid-19 , đề nghị họ chỉ xét nghiệm cho bệnh nhân nếu kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 có thể giúp thay đổi cách họ được điều trị.

Hiện tại, Cơ quan y tế Los Angeles đang chuyển chiến lược từ kiểm soát số ca nhiễm sang làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh, hạn chế số ca mắc bệnh và tử vong vì Covid-19.