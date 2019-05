Nhật Bản nắng nóng khủng khiếp, hàng trăm người nhập viện

Nắng nóng bất thường xảy ra trên diện rộng tại Nhật Bản hôm 26/5 khi thị trấn Saroma ở Hokkaido có kỷ lục về nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở nước này trong tháng 5.



Hai người đàn ông - một người ở Shimizu, Hokkaido, và người kia ở Tome, tỉnh Miyagi - tử vong và ít nhất 575 người trên toàn quốc đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương vì các triệu chứng có vẻ như là say nắng, theo Kyodo.

Nhiệt kế đã chạm mốc 39,5 độ C ở Saroma, thị trấn ven biển phía đông bắc lúc 14h07 hôm 26/5, ngày nóng nhất tại bất kỳ điểm quan sát nào ở Nhật trong tháng này, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Kỷ lục trước đó, được thiết lập vào ngày 13/5/1993, là 37,2 độ C ở Chichibu, tỉnh Saitama.

Người đi đường tại Obihiro hôm 26/5 dưới nắng nóng 38,8 độ C. Ảnh: Kyodo.

Nhiệt độ chưa bao giờ vượt mức 35 độ C vào tháng 5 hoặc 38 độ C vào bất kỳ thời điểm nào trong năm tại tỉnh Hokkaido. Nhiệt độ cao kỷ lục trước đó được ghi nhận là 37,8 độ C tại thị trấn Otofuke vào ngày 3/6/2014 và tại thành phố Obihiro vào ngày 12/7/1924.