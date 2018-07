Ngạc nhiên cách người Mỹ giải nhiệt giữa nắng nóng

Theo hãng thông tấn Reuters, các bang ở miền đông bắc nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng mà chỉ gần 33 năm mới xảy ra một lần. Đợt nắng nóng này kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ hôm 30/6. (Nguồn: Reuters) Chuyên gia khí tượng Dan Petersan cho biết nhiệt độ tại nhiều khu vực ở New England đã đạt mức kỷ lục cuối tuần qua. Trong khi đó, mức nhiệt đo được tại thành phố New York là 41 độ C. Ít nhất một phụ nữ ở bang Pennsylvania đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng cao điểm này. Dự báo, sau dịp Quốc khánh Mỹ 4/7, nắng nóng sẽ "tấn công" bờ tây nước này. Thời tiết khô nóng khiến người dân Mỹ đã phải tìm nhiều cách để giải nhiệt. Hai em nhỏ đứng trước vòi phun nước mở để hạ nhiệt cơ thể trong ngày nóng bức ở Brooklyn, New York. Khu vực đài phun nước Unisphere ở Queens, New York, thu hút rất đông người trong đợt nắng nóng đỉnh điểm này. Cô gái “hạ hỏa” bằng cách đứng trước vòi phun nước mở ở Brooklyn. Mọi người tắm nắng trong công viên trung tâm ở Manhattan, New York. Người đàn ông đeo mặt nạ khi đi dưới trời nắng. Một người dân uống nước từ đài phun nước trong công viên trung tâm ở thành phố New York. Du khách đi thuyền trên sông ở công viên trung tâm. Người đàn ông uống nước giải khát trong một ngày nắng nóng ở New York. Các em nhỏ chơi đùa tại khu vực đài phun nước ở công viên Bryant. Ai cũng mang theo chai nước bên mình trong những ngày nắng nóng như thế này. Công viên là một trong những nơi tránh nóng lý tưởng cho người dân. Mời độc giả video: Thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ (Nguồn: TTXVN)

