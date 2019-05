Tan hoang hiện trường động đất mạnh 8 độ rung chuyển Peru

Theo Daily Mail, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Peru đã làm rung chuyển miền bắc nước này vào lúc 2h41 phút sáng 26/5 (giờ địa phương). Ảnh: USGS. Trận động đất có tâm chấn sâu hơn 100 km, cách Lagunas khoảng 80 km về phía đông nam. Ảnh: Daily Mail. Tổng thống Peru Martín Vizcarra (phải) cho biết các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh. Ông nói thêm, cơn địa chấn này là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Peru kể từ năm 2007. Ảnh: Getty. Theo RT, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong trận động đất ở Peru hôm 26/5. Ảnh: Twitter. Rung lắc do trận động đất gây ra có thể cảm nhận được ở nhiều khu vực khắp Peru và các nước lân cận như Brazil, Colombia và Ecuador. Ảnh: Twitter. Thị trưởng Lagunas, Arri Pezo, nói với đài phát thanh RPP rằng khu vực này bị ảnh hưởng nhiều và đang mất điện. Ảnh: Twitter. Tại Yurimaguas, một số ngôi nhà cổ bị đổ sập. Nhiều thành phố khác ở nước này cũng rơi vào tình trạng mất điện. Ảnh: Twitter. Tờ Express ước tính, hơn 50 ngôi nhà ở Peru đã bị phá hủy do trận động đất vừa qua. Ảnh: Twitter. Còn tại thủ đô Lima, người dân sợ hãi chạy ra khỏi nhà khi động đất xảy ra. Ảnh: Twitter. Một trung tâm thương mại bị hư hại một phần sau cơn địa chấn kinh hoàng ngày 26/5. Ảnh: Twitter. Nhiều con đường bị sạt lở. Ngoài ra, một số trường học, bệnh viện và nhà thờ cũng bị hư hại. Ảnh: Twitter. Được biết, Peru thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Năm 2007, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở nước này đã khiến ít nhất 337 người thiệt mạng. Ảnh: Twitter. Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Peru (Nguồn: Youtube)

