Ngưỡng mộ sự nghiệp Thủ tướng Australia thăm VN

Chiều 22/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân Jenny Morrison đã tới sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 - 24/8 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VGP/Nhật Bắc. Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Scott khẳng định: “Mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bây giờ. Tôi mong được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về cách thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập vào năm ngoái". Ảnh VGP/Nhật Bắc. Thủ tướng Scott Morrison sinh ngày 13/5/1968 tại Waverley, Sydney, và lớn lên ở vùng ngoại ô Bronte. Ông theo học ngành Địa lý kinh tế tại trường Đại học New South Wales. Ảnh: CNN. Ông Scott từng làm Giám đốc Văn phòng Du lịch và Thể thao New Zealand từ năm 1998 đến năm 2000 và là giám đốc điều hành của Tổng cục Du lịch Australia từ năm 2004 đến năm 2006. Ảnh: UPI. Được biết, trước khi chính thức trở thành Thủ tướng Australia vào tháng 8/2018, ông Scott đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền nước này. Ảnh: FE. Ông Scott lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện Australia trong cuộc bầu cử liên bang năm 2007. Ảnh: MCA. Từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2014, ông Scott giữ chức Bộ trưởng Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới. Ảnh: The Australian. Tiếp đến, tháng 12/2014, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Các vấn đề Xã hội và đảm nhiệm chức vụ này cho tới tháng 9/2015. Ảnh: IT. Tháng 9/2015, ông Scott được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính Australia khi ông Malcolm Turnbull thay thế ông Tony Abbott làm Thủ tướng. Ảnh: The Sun. Ngày 24/8/2018, sau khi đánh bại hai "đối thủ" là Peter Dutton và Julie Bishop, ông Scott trở thành lãnh đạo Đảng Tự do và sau đó tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia. Ảnh: ST. Mời độc giả xem thêm video về ông Scott Morrison (Nguồn: Youtube)

