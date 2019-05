Ngạc nhiên cuộc sống nữ Thủ tướng Anh sau tuyên bố từ chức

Ngày 24/5, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo bà sẽ từ chức vào ngày 7/6 tới, sau hàng loạt bế tắc liên quan tới tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit). Ảnh: Reuters. “Tôi sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 để người kế nhiệm có thể được chọn”, hãng thông tấn Reuters dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Theresa May bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở Số 10 phố Downing hôm 24/5. Ảnh: Reuters. Vài giờ sau khi tuyên bố từ chức, Thủ tướng May được trông thấy xuất hiện cùng chồng bà là ông Philip tại siêu thị Twyford Waitrose ở thủ đô London. Ảnh: Daily Mail. Bà May cầm trên tay tờ giấy ghi những thứ cần mua và đi qua các quầy hàng để lựa chọn, trong khi ông Philip đẩy xe đựng đồ bên cạnh. Ảnh: Daily Mail. Những người có mặt trong siêu thị cho hay, bà May trông khá thoải mái và giản dị. Việc đi mua sắm có thể là cách bà May giải tỏa tâm trạng sau tuyên bố từ chức trước đó. Mua sắm xong, vợ chồng bà May lên xe trở về nhà. Ảnh: Daily Mail. Bức ảnh chụp vợ chồng bà May rời khỏi tòa nhà số 10 Phố Downing qua cửa sau, sau khi bà tuyên bố từ chức ngày 24/5. Ảnh: Reuters. Sáng 26/5, bà May cùng chồng, ông Philip, đã đến nhà thờ St Andrews ở Sonning, Berkshire. Ảnh: PA. Nữ Thủ tướng Anh Theresa May cười tươi khi tới nhà thờ. Ảnh: EPA. Có thể thấy, Thủ tướng Theresa May xuất hiện trong tâm trạng khá thoải mái khi tới nhà thờ, dường như bà không còn "đặt nặng" về việc sắp phải từ bỏ vai trò người đứng đầu chính phủ Anh. Ảnh: Daily Mail. Vợ chồng bà May rời khỏi nhà thờ sau khi tham dự buổi lễ. Ảnh: Daily Mail. Được biết, sau khi từ chức ngày 7/6, bà May vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò là người đứng đầu chính phủ cho tới khi nước này tìm được người kế nhiệm. Ảnh: PA. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: BBC)

