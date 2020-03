Mỹ quay cuồng trong “bão” Covid-19, Tổng thống Trump vội nhờ Hàn giúp

Theo Independent ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Moon Jae-in và nhờ Hàn Quốc hỗ trợ trang thiết bị y tế trong cuộc chiến chống Covid-19.



Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn kéo dài 23 phút, được thực hiện theo đề nghị khẩn cấp từ Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AP.

Đáp lại, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Mỹ tối đa nếu có thiết bị y tế dự phòng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ chỉ đạo để các nhà sản xuất Hàn Quốc có giấy phép của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Tính đến rạng sáng 25/3, Mỹ ghi nhận tổng cộng 53.996 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và 685 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Mỹ có nguy cơ trở thành " tâm dịch" mới của thế giới .

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Trước tình hình hiện nay, nhiều bang trên khắp nước Mỹ như New Jersey, California, New York, Illinois và Connecticut,...đã yêu cầu người dân đóng cửa hàng và ở nhà để hạn chế virus lây lan. Được biết, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang Washington, California và New York.