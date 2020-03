Khi các nguyên thủ thế giới phải tự cách ly vì Covid-19

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert, ngày 22/3 xác nhận bà Merkel sẽ tự cách ly tại nhà trong ít nhất 14 ngày do từng tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm Covid-19. Trong thời gian cách ly, bà vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Guardian.



Được biết, vị bác sĩ nói trên là người tiêm phòng bệnh viêm phổi cho bà Merkel hôm 20/3. Bác sĩ này sau đó được xác định dương tính với chủng virus corona mới (SARS-CoV-2). Ảnh: The Week.



Ngày 23/3, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert thông báo, kết quả lần xét nghiệm đầu tiên cho thấy Thủ tướng Merkel âm tính với virus SARS-CoV-2. Các cuộc xét nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Ảnh: BI.



Trước bà Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng quyết định tự cách ly và làm việc tại nhà trong hai tuần, bắt đầu từ 11/3, do lo ngại dịch bệnh Covid-19. Ảnh: CN.



Được biết, bà Sophie Grégoire Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Trudeau, đã được xác định dương tính với Covid-19 hôm 13/3. Bà Sophie bắt đầu có triệu chứng nhẹ của bệnh vào ngày 11/3 sau khi trở về từ Anh. Ảnh: NP.



Ngày 13/3, Thủ tướng Romania Ludovic Orban thông báo ông cùng một thành viên cao cấp khác của Đảng đã phải tự cách ly 14 ngày sau khi phát hiện một Thượng nghị sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: EN.



Ngoài ra, các thành viên nội các của Romania đều được xét nghiệm và phải tự cách ly ở văn phòng, tránh tiếp xúc trực tiếp, một số thành viên thuộc Đảng Tự do của Thủ tướng Orban cũng phải tự cách ly. Ảnh: Polotocp.eu.



Ngày 19/3, Thân vương Monaco Albert II, 62 tuổi, trở thành nguyên thủ đầu tiên trên thế giới được ghi nhận nhiễm virus corona chủng mới. Ảnh: The Star.



AP sau đó dẫn thông báo của Cung điện Hoàng gia cho hay, sức khỏe của Thân vương Albert "không đáng lo ngại". Ông tiếp tục làm việc trong điều kiện cách ly tại tư dinh và vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong chính phủ và nội các.



Bác sĩ riêng cũng như các chuyên gia y tế luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của Thân vương Albert. Ảnh: NST. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)





Hãng thông tấn Reuters dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert, ngày 22/3 xác nhận bà Merkel sẽ tự cách ly tại nhà trong ít nhất 14 ngày do từng tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm Covid-19. Trong thời gian cách ly, bà vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Guardian.



Được biết, vị bác sĩ nói trên là người tiêm phòng bệnh viêm phổi cho bà Merkel hôm 20/3. Bác sĩ này sau đó được xác định dương tính với chủng virus corona mới (SARS-CoV-2). Ảnh: The Week.



Ngày 23/3, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert thông báo, kết quả lần xét nghiệm đầu tiên cho thấy Thủ tướng Merkel âm tính với virus SARS-CoV-2. Các cuộc xét nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Ảnh: BI.



Trước bà Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng quyết định tự cách ly và làm việc tại nhà trong hai tuần, bắt đầu từ 11/3, do lo ngại dịch bệnh Covid-19. Ảnh: CN.



Được biết, bà Sophie Grégoire Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Trudeau, đã được xác định dương tính với Covid-19 hôm 13/3. Bà Sophie bắt đầu có triệu chứng nhẹ của bệnh vào ngày 11/3 sau khi trở về từ Anh. Ảnh: NP.



Ngày 13/3, Thủ tướng Romania Ludovic Orban thông báo ông cùng một thành viên cao cấp khác của Đảng đã phải tự cách ly 14 ngày sau khi phát hiện một Thượng nghị sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: EN.



Ngoài ra, các thành viên nội các của Romania đều được xét nghiệm và phải tự cách ly ở văn phòng, tránh tiếp xúc trực tiếp, một số thành viên thuộc Đảng Tự do của Thủ tướng Orban cũng phải tự cách ly. Ảnh: Polotocp.eu.



Ngày 19/3, Thân vương Monaco Albert II, 62 tuổi, trở thành nguyên thủ đầu tiên trên thế giới được ghi nhận nhiễm virus corona chủng mới. Ảnh: The Star.



AP sau đó dẫn thông báo của Cung điện Hoàng gia cho hay, sức khỏe của Thân vương Albert "không đáng lo ngại". Ông tiếp tục làm việc trong điều kiện cách ly tại tư dinh và vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong chính phủ và nội các.



Bác sĩ riêng cũng như các chuyên gia y tế luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của Thân vương Albert. Ảnh: NST. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)