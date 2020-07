Hồng thủy số 1 ở Trường Giang: Soi Trung Quốc đối phó lũ lụt

Tân Hoa Xã đưa tin, Đập Tam Hiệp hôm 2/7 chứng kiến sự xuất hiện "hồng thủy số 1 năm 2020", tức trận lũ đầu tiên trong năm trên sông Trường Giang. Ảnh: THX.



Vào lúc 10h ngày 2/7 (giờ địa phương), mực nước ở Đập Tam Hiệp đạt mức 50.000m3/giây, "Lũ số 1 năm 2020" trên sông Trường Giang chính thức hình thành. Lượng nước chảy vào Đập Tam Hiệp có thời điểm đạt tới 53.000 m3/giây. Ảnh: Chinanews.



Trận mưa lũ lịch sử kéo dài đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân nước này. Ảnh: Chinanews.



Được biết, từ tối 25/6, Phượng Hoàng cổ trấn, nằm bên một nhánh sông Trường Giang, về phía thượng nguồn đập Tam Hiệp, đã "chìm trong biển nước" đục ngầu do mưa lớn kéo dài. Ảnh: TN.



Những hình ảnh và video được đăng tải cho thấy, dòng nước chứa đầy phù sa chảy qua các đường phố của thị trấn hơn 2.000 năm lịch sử này. Ít nhất 20 người đã bị mắc kẹt bởi dòng nước lũ. Ảnh: TN.



Nước lũ khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Nước tràn vào các ngôi nhà ven sông và đường phố của thị trấn, khiến các hoạt động sinh hoạt, tham quan,... đều bị gián đoạn. Chính quyền đã thiết lập cảnh báo nguy hiểm ở nhiều khu vực của Phượng Hoàng cổ trấn ngập lụt.



Do mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ vào hồ chứa của Đập Tam Hiệp gia tăng đáng kể. Chính vì vậy, vào sáng 29/6, các nhà vận hành đã mở hai đập tràn của Đập Tam Hiệp. Đây là lần xả lũ chính thức đầu tiên trong năm nay của con đập lớn nhất thế giới. Tiếp đến, ngày 2/7, Đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ. Ảnh: Mạng Nhân dân.



Trước tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4. Ảnh: Chinanews.



Theo đó, Ban chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã cử các nhóm làm việc đến các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy,... để hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Ảnh: Chinanews.



Hiện tại, công tác kiểm soát lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ đang ở giai đoạn quan trọng. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, cảnh giác, đề phòng những thảm họa có thể xảy ra do mưa bão; đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Mạng Nhân dân.



Được biết, đợt mưa lũ từ đầu tháng 6 đến nay đã gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 12 triệu người Trung Quốc tại 26 tỉnh, thành. Hàng chục người tại nước này đã thiệt mạng và mất tích do mưa lũ. Ước tính, 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,6 tỷ USD). Ảnh: Chinanews.com.



Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ít nhất 10 ngày nữa. Ảnh: THX.



Tại cuộc họp ngày 30/6, ông Vương Chương Lập, Phó Vụ trưởng Vụ phòng chống thiên tai hạn hán của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cho biết khoảng thời gian tháng 7 và tháng 8 sẽ là giai đoạn quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc khi lũ lụt xuất hiện thường xuyên và liên tục. Ảnh: ET. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc trước nguy cơ từ Đập Tam Hiệp (Nguồn video: VTC Now)

