Toàn cảnh lũ lụt khủng khiếp hoành hành ở Trung Quốc

Ngày 2/7, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn khắp Trung Quốc ngày thứ 31 liên tiếp. Những trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt tại nhiều khu vực, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân nước này. Ảnh: News.cn. Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ít nhất 10 ngày nữa. Ảnh: News.cn. Trong hai ngày 1 và 2/7, các địa phương ở Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây… hứng chịu đợt mưa lớn, đặc biệt tại Trùng Khánh. Ảnh: Chinanews.com. Được biết, đợt mưa lũ từ đầu tháng 6 đến nay đã gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 12 triệu người Trung Quốc tại 26 tỉnh, thành. Hàng chục người tại nước này thiệt mạng và mất tích do mưa lũ. Ảnh: News.cn. Ước tính, 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,6 tỷ USD). Ảnh: Nước lũ "bao vây" một khu dân cư ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, hôm 1/7. Ảnh: News.cn. Tại cuộc họp ngày 30/6, ông Vương Chương Lập, Phó Vụ trưởng Vụ phòng chống thiên tai hạn hán của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cho biết khoảng thời gian tháng 7 và tháng 8 sẽ là giai đoạn quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc khi lũ lụt xuất hiện thường xuyên và liên tục. Ảnh: News.cn. Theo Sở quản lý khẩn cấp của thành phố Chiêu Thông thuộc tỉnh Vân Nam, cuộc sống của hơn 90.000 người trong thành phố này đã bị ảnh hưởng do mưa và lũ lụt. Ảnh: ET. Trong bối cảnh mưa lớn ở trung và thượng lưu sông Trường Giang khiến lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục gia tăng, Trung Quốc đã xả lũ con đập này. Ảnh: The Guardian. Các công nhân dọn dẹp cây cầu ở Kiềm Giang, Trùng Khánh, sau trận mưa lũ, hôm 2/7. Ảnh: News.cn. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng dọn sạch con đường ở Trùng Khánh. Ảnh: News.cn. Con đường ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, ngập trong bùn lầy hôm 1/7. Ảnh: News.cn. Cuộc sống của người dân ở Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc xả nước cứu đập Tam Hiệp, lo ngại sự cố vẫn còn (Nguồn video: VTC Now)

