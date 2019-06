Lũ lụt hoành hành Trung Quốc, hàng chục người chết

Theo Daily Mail, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ra sạt lở đất và lũ lụt kinh hoàng ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân ở khu vực miền nam nước này. Ảnh: AP. "Hơn 4,5 triệu người dân ở 8 tỉnh miền nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do những trận mưa lũ từ đầu tháng 6", nguồn tin cho hay. Được biết, một số khu vực ngập sâu tới 2 mét. Ảnh: Getty. Do ảnh hưởng của mưa lũ, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 49 người thiệt mạng, 14 người khác vẫn mất tích trong khi 300.000 người phải sơ tán, 7.000 ngôi nhà bị sập và hàng chục nghìn ngôi nhà khác bị hư hại. Ảnh: EPA. Lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ người dân sơ tán tới nơi an toàn, phân phát nhu yếu phẩm tại những khu vực bị ảnh hưởng và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đợt mưa lũ này. Ảnh: EPA. Các nhà chức trách ước tính, trận lũ lụt đã tàn phá 31.000 hecta mùa màng, gây thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ USD). Ảnh: EPA. Trước đó, một quan chức ngày 11/6 cho biết, 6,75 triệu người ở 22 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng trong khi 83 người thiệt mạng và mất tích kể từ mùa mưa lũ bắt đầu trong năm nay. China Daily đưa tin, tại Quảng Tây, 20 nghìn hộ gia đình đã bị cắt điện, đường sá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: Reuters. Lượng mưa ở Giang Tây đo được lên tới 690 mm. Lượng mưa tại một số khu vực tỉnh này đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6/2019. Ảnh: Getty. Giới chức cảnh báo những trận mưa lũ vẫn tiếp diễn và các con sông nhỏ có thể tràn bờ trong những ngày tới. Ảnh: AP. Lực lượng cứu hộ bế các em nhỏ ra khỏi khu vực ngập lụt ở Cát An, tỉnh Giang Tây. Ảnh: AP. Mời độc giả xem video về trận lũ lụt tại Trung Quốc (Nguồn: Youtube)

