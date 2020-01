Hãi hùng cảnh “địa ngục” ở Australia giữa thảm họa cháy rừng

Những đám cháy rừng ở Australia đã phá hủy hơn 8 triệu ha đất trên khắp đất nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích. (Nguồn ảnh: Reuters) Người dân ở vùng nông thôn trải qua nhiều ngày cạn kiệt nguồn điện, thậm chí một số nơi không có nước uống. Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực để kiểm soát các đám cháy lớn có thể xảy ra khi dự báo nhiệt độ cao và gió sẽ trở lại vào cuối tuần này. Nhiều khu vực ở Australia không khác gì "vùng đất chết", cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của các đám cháy rừng. Một chú chim bị chết cháy trên bãi biển Boydtown ở Eden, Australia, ngày 7/1. Được biết, gần nửa tỷ động vật thuộc các loài có vú, bò sát và chim đã chết trong đợt cháy rừng dữ dội ở Australia thời gian qua và con số này dự báo còn tăng lên. Khung cảnh ảm đạm ở Eden khi nơi này vừa bị cháy rừng tàn phá. Hơn 1.500 ngôi nhà đã bị phá hủy trong khi hàng trăm đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Những gì còn lại của một ngôi nhà đã bị phá hủy ở thị trấn Wingello ngày 6/1. John Aish (trái) được an ủi tại trung tâm sơ tán Cobargo ngày 6/1. Anh đã mất nhà cửa trong đợt cháy rừng vừa qua. Bãi biển Boydtown ở Eden đầy tro tàn trong bức ảnh chụp ngày 7/1. Cô Belinda Shea buồn rầu sau khi mất nhà do cháy rừng kinh hoàng ở Cobargo ngày 6/1. Xác động vật được chôn ở Cobargo, New South Wales, ngày 5/1. Khói bụi bao trùm Canberra ngày 5/1. Bầu trời đỏ rực do cháy rừng ở Nowra ngày 4/1. Mời độc giả xem thêm video: Cháy rừng ở Australia (Nguồn: AP)

