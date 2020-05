Dự luật an ninh Hong Kong: Mỹ sắp đáp trả mạnh Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ có hành động đáp trả Trung Quốc trong tuần này sau khi Bắc Kinh định áp đặt dự luật an ninh mới đối với đặc khu Hong Kong.

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Donald Trump ngày 26/5 cho biết ông đang chuẩn bị hành động chống lại Trung Quốc trong tuần này vì dự luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh định áp đặt lên Hong Kong.



"Chúng tôi hiện giờ đang làm một số thứ. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy nó rất thú vị, nhưng tôi sẽ không nói về điều đó hôm nay", Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi về các biện pháp trừng phạt Trung Quốc liên quan tới luật an ninh Hong Kong. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ về các biện pháp mà Mỹ sẽ áp đặt đối với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Các bạn sẽ được thông báo trước cuối tuần này. Tôi nghĩ rằng các biện pháp đáp trả sẽ rất mạnh", ông chủ Nhà Trắng nói tiếp.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc đại lục ban hành đạo luật an ninh riêng cho Hong Kong.

Quốc hội Trung Quốc đã bàn về dự thảo luật an ninh liên quan đặc khu Hong Kong hôm 22/5. Theo truyền thông Hong Kong, dự luật an ninh mới, dự kiến được thông qua vào ngày 28/5, sẽ cấm sự can thiệp nước ngoài, các hoạt động khủng bố và các hoạt động bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền Trung ương,...

Bắc Kinh khẳng định dự luật này phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Tuy nhiên, những người biểu tình ở Hong Kong cho rằng dự luật là mối đe dọa đối với tự do dân sự và là sự kết thúc nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn video: Global News)

Theo giới chức Mỹ, luật an ninh khi được ban hành sẽ chấm dứt quyền tự trị của Hong Kong và gây hại cho cả nền kinh tế của Hong Kong và Trung Quốc đại lục.