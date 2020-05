Vì sao dự luật an ninh của Trung Quốc khiến Hong Kong "dậy sóng"?

Biểu tình ở Hong Kong bùng phát gần đây sau khi Dự Luật An ninh Hong Kong được đệ trình lên Quốc hội Trung Quốc. Theo truyền thông Hong Kong, dự luật này sẽ cấm sự can thiệp nước ngoài, các hoạt động khủng bố và các hoạt động bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền Trung ương,... Ảnh: Reuters. Hôm 24/5, trong một cuộc gặp với các đại biểu Hong Kong về Bắc Kinh dự kỳ họp Quốc hội, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính cho biết, Bắc Kinh đã tính toán kỹ và biết chắc sẽ bị phản ứng mạnh mẽ khi chuẩn bị cho Luật An ninh Hong Kong, nhưng "vì lợi ích lâu dài của Hong Kong", dự luật này phải được thông qua bằng mọi giá. Ảnh chụp màn hình. Dự luật này dự kiến được thông qua vào ngày 28/5 và sớm được áp dụng tại đặc khu. Nhiều người biểu tình ở Hong Kong cho rằng dự luật là mối đe dọa đối với tự do dân sự và là sự kết thúc nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Ảnh: AP. Được biết, kể từ khi Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997, đặc khu này chưa có luật an ninh riêng. Ảnh: Reuters. Khác với dự luật dẫn độ hồi năm ngoái, phạm vi tác động của luật an ninh mới được cho là rộng lớn hơn nhiều. Ảnh: Reuters. Các quan chức Mỹ cho biết dự luật an ninh mới mới sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho cả nền kinh tế của Hong Kong và Trung Quốc đại lục, đồng thời ảnh hưởng cơ chế đặc biệt của Mỹ dành cho đặc khu này. Ảnh: Reuters. Hoạt động tác nghiệp của các nhà báo quốc tế tại Hong Kong trong tương lai cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng khi luật an ninh mới có hiệu lực. Hiện giờ, họ được tự do làm việc tại Hong Kong. Tuy nhiên, dự luật mới có thể khiến nhiều hãng truyền thông phải rời thành phố. Ảnh: Reuters. Luật an ninh mới còn có thể dẫn đến sự thay đổi với cơ quan lập pháp Hong Kong. Ảnh: Reuters. Với luật mới, chính quyền Hong Kong được cho là sẽ có thêm quyền để loại bỏ các nghị sĩ đối lập, không có quan điểm thân Bắc Kinh, thậm chí truy tố họ vì cản trở ban hành luật pháp. Ảnh: Reuters. Người biểu tình lo ngại, luật an ninh mới này sẽ mở đường để lực lượng an ninh Trung Quốc hoạt động công khai và rộng rãi hơn tại Hong Kong. Ảnh: Cảnh sát chống bạo động Hong Kong bắt giữ một người biểu tình tại Causeway Bay. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Biểu tình ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ hồi năm 2019 (Nguồn video: CBSN)

