Đột nhập khu phố Itaewon vừa trở thành “ổ dịch” COVID-19 mới tại Hàn

Theo Yonhap, tổng số ca nhiễm COVID-19 liên quan tới các quán bar và câu lạc bộ đêm tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul đã lên tới 86 người, tính đến trưa ngày 11/5. Ảnh: Yonhap. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, số ca nhiễm COVID-19 mới bao gồm 63 khách từng đến các câu lạc bộ đêm ở Itaewon và 23 người là thân nhân, bạn bè của người đã đến câu lạc bộ. Ảnh: AT. Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Itaewon là một người đàn ông 29 tuổi, được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 6/5 - đúng ngày Chính phủ Hàn Quốc công bố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Ảnh: BBC. Được biết, người đàn ông mang mầm bệnh nói trên đã ghé thăm 5 quán bar ở Itaewon trong khoảng thời gian từ đêm 1/5 đến rạng sáng 2/5. Ảnh: Yonhap. Ông Yoon Tae-ho, quan chức thuộc Cơ quan An toàn và Ứng phó với thảm họa Hàn Quốc, kêu gọi tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này đến cơ sở xét nghiệm COVID-19 gần nhất để kiểm tra. Ảnh: Yonhap. Giới chức Hàn Quốc ước tính, khoảng 6.000 - 7.000 người có thể phơi nhiễm với virus corona chủng mới từ các câu lạc bộ ở Itaewon trong thời gian từ 29/4 tới 6/5. Ảnh: BB. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền Seoul cho biết sẽ cung cấp các xét nghiệm miễn phí cho những người từng đến các quán bar và câu lạc bộ đêm (tại Itaewon). Ảnh: AT. Để khuyến khích những người không muốn tiết lộ danh tính đi làm xét nghiệm, thành phố sẽ cung cấp các xét nghiệm ẩn danh miễn phí. Ảnh: SCMP. "Chúng tôi sẽ khẩn trương triển khai đội ứng phó COVID-19 để xác định danh tính và nơi ở của những người từng đến quán bar và câu lạc bộ đêm càng sớm càng tốt", một quan chức cảnh sát Seoul cho hay. Ảnh: Pinterest. Chính quyền thủ đô Seoul tiếp tục yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm ngừng hoạt động do lo ngại nguy cơ ổ dịch COVID-19 mới bùng phát mạnh. Ảnh: Star. Khu phố Itaewon được phun thuốc khử trùng hôm 11/5. Ảnh: Yonhap. Một hộp đêm ở Itaewon thông báo đóng cửa khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong khu phố. Ảnh: Yonhap. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

