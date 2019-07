Điều ít biết về Đại sứ Anh tại Mỹ vừa từ chức

Ngày 10/7, Văn phòng đối ngoại thuộc Chính phủ Anh thông báo Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch đã quyết định từ chức. Ảnh: CNN. "Sau vụ rò rỉ các tài liệu chính thức từ Đại sứ quán, có rất nhiều suy đoán về vị trí của tôi và thời gian nhiệm kỳ còn lại. Tôi muốn chấm dứt những đồn đoán đó. Tình hình hiện tại khiến tôi không thể thực hiện vai trò của mình như tôi mong muốn", ông Kim Darroch viết trong thư từ chức. Ảnh: Politico. Quyết định từ chức được đưa ra sau sự cố rò rỉ thông tin mật của ông Darroch với nội dung chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Những thông tin bị rò rỉ khiến ông chủ Nhà Trắng tức giận, chỉ trích ông Darroch là "ngu ngốc" và tuyên bố tuyệt giao với nhà ngoại giao Anh này. Ảnh: Getty. Được biết, Đại sứ Darroch là một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ. Ảnh: WP. Đại sứ Darroch sinh ngày 30/4/1954 tại ngôi làng Nam Stanley ở Durham, Anh. Ông theo học trường Abingdon và tốt nghiệp Đại học Durham với tấm bằng cử nhân ngành Động vật học vào năm 1975. Ảnh: The Sun. Năm 1976, ông Darroch gia nhập Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO) và sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò trong Bộ Ngoại giao Anh. Ảnh: AN. Trong khoảng thời gian 2007-2012, ông Darroch làm Đại diện thường trực của Anh tại Liên minh Châu Âu (EU) dưới thời Thủ tướng Gordon Brown và David Cameron. Ảnh: NN. Tháng 6/2011, ông Darroch được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia thay thế người tiền nhiệm Peter Ricketts. Ông đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 1/2012 đến tháng 9/2015. Ảnh: AA. Tháng 1/2016, ông chính thức đảm nhiệm vai trò Đại sứ Anh tại Mỹ. Ảnh: WP. Về đời tư, Đại sứ Darroch kết hôn với bà Vanessa, hiện là giáo viên, vào năm 1978 và họ có hai người con. Ảnh: ANN. Mời độc giả xem thêm video: Đại sứ Anh tại Mỹ từ chức (Nguồn: CNN)

