Ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 1 triệu, thế giới giờ ra sao?

Theo số liệu Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 28/9, tổng số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 33,3 triệu người, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters/AP). Mỹ hiện là nước có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 200.000 người chết, tiếp theo là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Anh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo 2 triệu người trên toàn cầu có thể tử vong vì COVID-19 trước khi vắc-xin ngừa bệnh này được đưa ra lưu thông rộng rãi trên thị trường. "Một triệu là con số khủng khiếp. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó trước khi nghĩ đến nguy cơ sẽ có thêm một triệu người nữa tử vong. Nếu chúng ta không hành động, điều đáng buồn là con số sẽ cao hơn nhiều", Giám đốc phụ trách Chương trình Khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói. Châu Âu hiện đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới. Được biết, Anh, Tây Ban Nha và Pháp trải qua đợt bùng phát thứ hai chỉ một thời gian ngắn sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch và giãn cách xã hội trên quy mô lớn. Hiện, các nhà khoa học vẫn đang chạy đua để phát triển vắc-xin ngừa COVID-19. Trong khi đó, chính phủ nhiều nước tiếp tục phải thực hiện các biện pháp mạnh để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, bất chấp việc làm tổn thương nền kinh tế. Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Vienna, Áo, ngày 23/9. Thi thể bệnh nhân COVID-19 chuẩn bị được hỏa táng tại New Delhi, Ấn Độ, hôm 16/9. Một bệnh nhân nghi tử vong vì COVID-19 được chôn cất tại nghĩa trang Pondok Ranggon ở Jakarta, Indonesia, ngày 24/9. Những người phụ nữ mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ khi tới nghĩa trang nơi chôn cất người tử vong vì COVID-19 tại thành phố Ghaemshahr, phía bắc Iran, hồi tháng 4/2020. Nữ y tá đeo khẩu trang, kính khi làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Brussels, Bỉ, ngày 18/9. Mời độc giả xem thêm video về dịch COVID-19 tại Mỹ (Nguồn video: VTV)

Theo số liệu Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 28/9, tổng số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 33,3 triệu người, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters/AP). Mỹ hiện là nước có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 200.000 người chết, tiếp theo là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Anh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo 2 triệu người trên toàn cầu có thể tử vong vì COVID-19 trước khi vắc-xin ngừa bệnh này được đưa ra lưu thông rộng rãi trên thị trường. "Một triệu là con số khủng khiếp. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó trước khi nghĩ đến nguy cơ sẽ có thêm một triệu người nữa tử vong. Nếu chúng ta không hành động, điều đáng buồn là con số sẽ cao hơn nhiều", Giám đốc phụ trách Chương trình Khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói. Châu Âu hiện đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới. Được biết, Anh, Tây Ban Nha và Pháp trải qua đợt bùng phát thứ hai chỉ một thời gian ngắn sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch và giãn cách xã hội trên quy mô lớn. Hiện, các nhà khoa học vẫn đang chạy đua để phát triển vắc-xin ngừa COVID-19. Trong khi đó, chính phủ nhiều nước tiếp tục phải thực hiện các biện pháp mạnh để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, bất chấp việc làm tổn thương nền kinh tế. Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Vienna, Áo, ngày 23/9. Thi thể bệnh nhân COVID-19 chuẩn bị được hỏa táng tại New Delhi, Ấn Độ, hôm 16/9. Một bệnh nhân nghi tử vong vì COVID-19 được chôn cất tại nghĩa trang Pondok Ranggon ở Jakarta, Indonesia, ngày 24/9. Những người phụ nữ mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ khi tới nghĩa trang nơi chôn cất người tử vong vì COVID-19 tại thành phố Ghaemshahr, phía bắc Iran, hồi tháng 4/2020. Nữ y tá đeo khẩu trang, kính khi làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Brussels, Bỉ, ngày 18/9. Mời độc giả xem thêm video về dịch COVID-19 tại Mỹ (Nguồn video: VTV)