Dịch COVID-19 hoành hành nước Mỹ: Hơn 200.000 người tử vong

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 23/9, Mỹ ghi nhận tổng cộng 6,89 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 200.000 người tử vong. Nước này hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Reuters) Nhiều bang ở nước Mỹ chứng kiến đà tăng trở lại của ca mắc COVID-19. Trong những tuần qua tại bang North Dakota, số ca nhiễm tăng mạnh với hơn 3.200 trường hợp, tính đến ngày 21/9. Số ca mắc bệnh cũng tăng từng ngày tại các bang Utah, Texas và South Dakota. Tại bang Wisconsin, chính quyền địa phương đã cho gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với sức khoẻ cộng đồng lần thứ 3 kể từ ngày 30/7. Tại thành phố New York, cơ quan y tế ghi nhận một cụm lây nhiễm COVID-19 mới tại khu Brooklyn. Hiện, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chưa cấp phép khẩn cấp hoặc phê duyệt bất kỳ vắc xin ngừa COVID-19 nào đang trong quá trình phát triển. Trước đó, ngày 18/9, Tổng thống Donald Trump kỳ vọng sẽ có đủ vắc xin ngừa COVID-19 cho tất cả người dân Mỹ vào tháng 4/2021. Ông cho biết những liều vắc xin đầu tiên sẽ được cung cấp ngay sau khi phê duyệt cuối năm nay. "Sẽ có hàng trăm triệu liều vắc xin mỗi tháng và chúng tôi kỳ vọng có đủ vắc xin cho tất cả người dân Mỹ trước tháng 4 năm sau", Tổng thống Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.Dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế của nước Mỹ.... ...và làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Jane Hassebroek ở New York học trực tuyến ngày 21/9 khi trường học của cô vẫn đóng cửa. Cả gia đình Hasseroek ở New York đeo khẩu trang phòng lây nhiễm virus khi ra ngoài đường. Mời độc giả xem thêm video về tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ (Nguồn video: VTV1)

