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Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 27 tuổi mắc nang ống mật chủ

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa phẫu thuật nội soi thành công cho nữ bệnh nhân 27 tuổi (Thanh Hóa) mắc nang ống mật chủ type 1 - một dị tật bẩm sinh có nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Thúy Nga

Trước đó, người bệnh nhập viện với các biểu hiện mệt mỏi kéo dài, sụt cân và ăn uống kém. Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI 3.0T cho thấy hình ảnh nang lớn ở ống mật chủ type 1. Đây là dạng nang thường gặp nhất trong các thể nang ống mật chủ, có thể gây ứ trệ dòng mật và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ nhằm loại bỏ tổn thương và ngăn ngừa nguy cơ biến chứng lâu dài cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng mệt mỏi giảm rõ rệt, ăn uống tốt trở lại và phục hồi thuận lợi.

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Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, phẫu thuật nội soi là phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện nay đối với nang ống mật chủ. Kỹ thuật này giúp loại bỏ hoàn toàn đoạn ống mật bị giãn bất thường, đồng thời tái lập lưu thông đường mật.

BS Hà Thanh Sơn, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết, nang ống mật chủ là một tình trạng dị tật bẩm sinh của đường mật khá thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Dị tật này làm viêm, giãn ống mật, gây tắc mật ở trong gan, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan và dễ dẫn đến viêm tụy cấp. Đáng chú ý, người mắc bệnh lý này nếu không được điều trị sớm sẽ có tỷ lệ tiến triển thành ung thư ống mật rất cao khi đến tuổi trưởng thành.

Bệnh có thể gây viêm đường mật tái phát, sỏi đường mật, viêm tụy cấp, xơ gan do ứ mật kéo dài và làm tăng nguy cơ ung thư đường mật ở người trưởng thành.

Các dấu hiệu thường gặp gồm:

Đau bụng vùng hạ sườn phải, có thể âm ỉ hoặc từng cơn.

Vàng da, vàng mắt.

Buồn nôn hoặc nôn.

Chán ăn, ăn uống kém.

Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng trên, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cần thiết.

Việc phát hiện sớm nang ống mật chủ giúp điều trị triệt để bằng phẫu thuật, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm và giảm đáng kể nguy cơ ung thư đường mật.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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