Thấy gì vụ 2.600 người Việt là nạn nhân liên quan Madam Ngo?

Ngày 15/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thế Thắm (SN 1977) và bắt tạm giam Lê Thị Tuấn, sinh năm 1980 (vợ của Thắm) ở phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Hai vợ chồng Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn.