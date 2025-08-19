Thay CEO, Tập đoàn NRC kinh doanh ra sao?

Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp, MCK: NRC) thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, Tập đoàn miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Huy Cường từ ngày 15/8 vì lý do cá nhân. Dù rời vị trí CEO nhưng ông Cường lại được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Vị trí CEO của Tập đoàn NRC được bổ nhiệm cho Phó Tổng giám đốc Trịnh Văn Bảo giữ từ ngày 15/8.

Tập đoàn Danh Khôi mới đổi tên thành Tập đoàn NRC.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 31/7/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp).

NRC thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh thực hiện mở rộng lĩnh vực kinh doanh và đổi tên. Gần nhất, Tập đoàn này công bố nghị quyết thông qua việc thành lập Công ty TNHH NRC Pharma.

Pháp nhân mới thành lập có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do NRC sở hữu 100% vốn, đăng ký 24 ngành nghề với hoạt động chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình gồm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, tạp hóa, đồ dùng cá nhân... Ông Trịnh Văn Bảo được cử là người đại diện phần vốn góp của NRC tại NRC Pharma.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, NRC mang về hơn 4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn 3,8 tỷ đồng, giảm khoảng 600 triệu đồng so với cùng kỳ.

Kỳ này, NRC có lãi sau thuế hơn 4,1 tỷ đồng, thấp hơn 300 triệu đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đạt hơn 11 tỷ đồng doanh thu thuần, cao hơn 8,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt doanh nghiệp đạt 8,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế bán niên là 4,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 10 tỷ đồng.

NRC đặt mục tiêu năm 2025 ghi nhận tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất lần lượt 959 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của NRC giảm 34 tỷ đồng về còn 1.895 tỷ đồng. Trong đó, công ty chỉ có chưa đầy 400 triệu đồng tiền mặt; hàng tồn kho hơn 10 tỷ đồng.