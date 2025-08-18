Bên trong nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam

Hà Nội

Kinh doanh

Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê sản xuất những đồng tiền đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử trong những ngày đầu độc lập của chính quyền cách mạng VN. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khu Di tích Lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) rộng hơn 15 ha, là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử đầu tiên của ngành Tài chính. Ảnh: Tiền phong
Nơi đây được bảo tồn, tôn tạo nguyên vẹn, giữ được những dấu tích gốc quý giá như: Khu nhà in tiền, hệ thống hầm trú ẩn, các công trình phụ trợ, cũng như những hiện vật gắn liền với quá trình in ra “Giấy bạc Cụ Hồ”. Ảnh: Vietnamplus
Tại đây, những tờ "Giấy bạc Tài chính - Giấy bạc cụ Hồ" đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử trong những ngày đầu độc lập của chính quyền cách mạng đã ra đời. Ảnh: Tiền phong
Trong quá trình in tiền tại Chi Nê, máy bay địch thường xuyên quần thảo trinh sát trên bầu trời. Vì vậy, công nhân làm việc chủ yếu từ 16h đến 3h sáng hôm sau. Ảnh: Tiền phong
Những tờ giấy bạc tài chính đầu tiên của Chính phủ ta ra đời gồm các mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng Việt Nam.
Tờ tiền 100 đồng thường được gọi là tờ bạc “con trâu xanh” do họa sĩ Nguyễn Huyến thiết kế. Ảnh: Tiền phong
Những đồng tiền các mệnh giá được in tại Nhà máy in tiền tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN
Căn phòng Bác Hồ nghỉ và làm việc khi ghé thăm Nhà máy in tiền tại đồn điền ở Chi Nê. Ảnh: Tiền phong
Hiện tại, Khu di tích mở cửa đón khách tham quan. Ảnh: TTXVN
Nhiều đoàn du lịch lựa chọn đây là điểm đến để du khách có thể tới theo dõi và tìm hiểu thêm về nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử đầu tiên của ngành Tài chính. Ảnh: Tiền phong
