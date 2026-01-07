Hà Nội

Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ gần 10.000 gói thuốc lá “lậu”

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ đối tượng Trương Hữu Hiền (SN: 1989, ngụ xã Tân Thành Bình, Vĩnh Long) về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Hạo Nhiên

Ngày 07/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trương Hữu Hiền (SN: 1989, ngụ xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ hàng cấm.

truong-huu-hien-giua-cung-tang-vat.jpg
Đối tượng Trương Hữu Hiền cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Tân Thành Bình tiến hành kiểm tra căn nhà ở ấp Tân Long 2 (xã Tân Thành Bình) do Trương Hữu Hiền là người đứng tên thuê, phát hiện bên trong có chứa 9.950 gói thuốc lá điếu nhập lậu các nhãn hiệu, gồm: SCOTT, JET và HERO.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hiền khai nhận toàn bộ tang vật trên bản thân mua tại tỉnh Tây Ninh, sau đó chở về địa phương để bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
Kinh doanh

Bắt quả tang vụ vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá “lậu” đi tiêu thụ, đối tượng Đỗ Hữu Duy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Ngày 07/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 02h ngày 04/01, tại Quốc lộ 30, đoạn qua xã Mỹ Thọ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành chặn dừng, kiểm tra xe mô tô BKS: 83P4-525.97 do Đỗ Hữu Duy (SN: 10/7/2005, ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tiêu huỷ hàng nghìn bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

Việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu nhằm đảm bảo xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Ngày 31/12, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tại bãi chôn lấp rác phường Đông Hà.

Theo đó, đơn vị chức năng đã tổ chức thi hành biện pháp buộc tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, kèm phương án tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính gồm 1.150 bao thuốc lá điếu nhập lậu do người vi phạm là ông N.V.T. lập ngày 29/12/2025.

Xem chi tiết

