Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ gần 10.000 gói thuốc lá “lậu”

Ngày 07/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trương Hữu Hiền (SN: 1989, ngụ xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Đối tượng Trương Hữu Hiền cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Tân Thành Bình tiến hành kiểm tra căn nhà ở ấp Tân Long 2 (xã Tân Thành Bình) do Trương Hữu Hiền là người đứng tên thuê, phát hiện bên trong có chứa 9.950 gói thuốc lá điếu nhập lậu các nhãn hiệu, gồm: SCOTT, JET và HERO.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hiền khai nhận toàn bộ tang vật trên bản thân mua tại tỉnh Tây Ninh, sau đó chở về địa phương để bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

