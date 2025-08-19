Tiềm lực công ty Nam Bình Xuyên Green Park làm KCN 2.200 tỷ

Công ty Nam Bình Xuyên Green Park được thành lập từ năm 2021. Đến tháng 8/2024, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 360,74 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Ngày 19/8, tại tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park chính thức khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên do Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 6/2023, thuộc các xã, thị trấn Hương Canh, Phú Xuân, Đạo Đức, Tân Phong thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây - nay là xã Xuân Lãng và xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Khu đất triển khai dự án thuộc xã Xuân Lãng và xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Vietnamnet).

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích gần 296 ha, vốn đầu tư đăng ký 2.200 tỷ đồng. Trong đó, phần đất xây dựng hạ tầng KCN 290 ha, đất hành lang lưới điện cao thế 220KV hơn 5,5 ha.

Dự án cung cấp đất công nghiệp cho thuê với diện tích linh hoạt, cùng nhà xưởng xây sẵn (RBF) từ 3.000 - 30.000 m2, cao 1-5 tầng, chiều cao trần tới 14 m, tải trọng sàn 4 tấn/m2…

Về Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park được thành lập ngày 12/5/2021, địa chỉ trụ sở tại KCN Nam Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ban đầu, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty có tên là Lee Gongmyung. Đến tháng 10/2023, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm: Bà Đinh Thị Thu Hà, chức vụ Tổng giám đốc; ông Kwak Ilhwan chức vụ Phó Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Văn Hùng, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV.

Gần nhất ngày 14/8/2025, người đại diện theo pháp luật của công ty gồm: Đinh Thị Thu Hà, chức vụ Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Hùng, chức vụ Chủ tịch HĐTV.

Tháng 8/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 360,74 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.