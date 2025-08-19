Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tiềm lực công ty Nam Bình Xuyên Green Park làm KCN 2.200 tỷ

Công ty Nam Bình Xuyên Green Park được thành lập từ năm 2021. Đến tháng 8/2024, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 360,74 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Khánh Hoài (T/H)

Ngày 19/8, tại tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park chính thức khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên do Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 6/2023, thuộc các xã, thị trấn Hương Canh, Phú Xuân, Đạo Đức, Tân Phong thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây - nay là xã Xuân Lãng và xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

cats-4240.jpg
Khu đất triển khai dự án thuộc xã Xuân Lãng và xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Vietnamnet).

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích gần 296 ha, vốn đầu tư đăng ký 2.200 tỷ đồng. Trong đó, phần đất xây dựng hạ tầng KCN 290 ha, đất hành lang lưới điện cao thế 220KV hơn 5,5 ha.

Dự án cung cấp đất công nghiệp cho thuê với diện tích linh hoạt, cùng nhà xưởng xây sẵn (RBF) từ 3.000 - 30.000 m2, cao 1-5 tầng, chiều cao trần tới 14 m, tải trọng sàn 4 tấn/m2…

Về Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park được thành lập ngày 12/5/2021, địa chỉ trụ sở tại KCN Nam Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

d-9685.jpg
Thông tin về Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ban đầu, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty có tên là Lee Gongmyung. Đến tháng 10/2023, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm: Bà Đinh Thị Thu Hà, chức vụ Tổng giám đốc; ông Kwak Ilhwan chức vụ Phó Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Văn Hùng, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV.

Gần nhất ngày 14/8/2025, người đại diện theo pháp luật của công ty gồm: Đinh Thị Thu Hà, chức vụ Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Hùng, chức vụ Chủ tịch HĐTV.

Tháng 8/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 360,74 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

#Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên #Nam Bình Xuyên Green Park

Bài liên quan

Kinh doanh

Vì sao Công ty Cao su Kenda Việt Nam bị phạt 320 triệu đồng?

Công ty Cao su Kenda Việt Nam vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng do không có Giấy phép môi trường theo quy định pháp luật.

Ngày 17/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số: 296/QĐ-XPHC đối với Công ty Cao su Kenda Việt Nam, do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty Cao su Kenda Việt Nam (Đ/c: Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) do ông Yang Ying Ming là người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem chi tiết

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 3 loại hạt đắt như vàng của Việt Nam

Ba loại hạt được xếp vào nhóm đắt đỏ, mỗi loại đều mang hương vị và giá trị riêng của núi rừng.

3-loai-hat-dat-nhu-vang-cua-viet-nam.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá xăng hôm nay 16/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 19/8: Giảm sâu?

Giá xăng 19/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 16/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 19/8: Giảm sâu?

Giá xăng 19/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Giá xăng hôm nay 25/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 17/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 17/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.