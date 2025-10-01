Hà Nội

Xã hội

Thanh tra Chính phủ nói gì về thang giá điện tăng thường xuyên?

Thanh tra Chính phủ nắm bắt tình hình, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ

Thiên Tuấn

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đến các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Theo đó, đối với nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc thang giá điện tăng thường xuyên, làm ảnh hưởng lớn đến người dân, trong khi đó ngành điện lực luôn báo cáo lỗ. Kiến nghị thanh tra, kiểm tra rà soát tránh tình trạng tăng giá điện như hiện nay. Thanh tra Chính phủ cho biết:

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, trong đó có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách giá điện và giá dịch vụ về điện.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hằng năm Bộ đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra và công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kết quả kiểm tra được công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

anh-chup-man-hinh-2025-10-01-luc-105511.png

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện cuộc thanh tra Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh (Kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023), trong đó đã chỉ ra các sai phạm liên quan đến việc tham mưu cơ chế, chính sách liên quan đến chính sách áp dụng giá bán điện ưu đãi cho một số dự án không đúng đối tượng; việc thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về giá mua điện; việc điều chỉnh giá mua bán điện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm toán vốn đầu tư; việc xây dựng khung giá phát điện...

Hiện nay, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân nhằm tăng tính minh bạch, kịp thời và thuận lợi trong tính toán, điều chỉnh giá điện. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương (Bộ quản lý ngành và lĩnh vực), Bộ Tài chính (đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tăng cường kiểm tra, giám sát về giá điện.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra Chính phủ nắm bắt tình hình, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về định hướng, xây dựng kế hoạch thanh tra theo quy định.

