Gói thầu 36 tỷ tại ĐHCN TPHCM: Tư vấn và nhà thầu "quen mặt"

Công ty Thiên Lộc Gia (Tư vấn đấu thầu) và Công ty Nhựt Tân (Nhà thầu trúng thầu) đã "chạm trán" tại 7 gói thầu, trước khi Nhựt Tân được phê duyệt trúng gói thầu hơn 36 tỷ đồng tại ĐHCN TPHCM.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHCN TPHCM) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Nâng cấp công nghệ cho phòng thí nghiệm robot thuộc lĩnh vực tự động hóa và lĩnh vực gia công cơ khí". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Nhựt Tân (Nhựt Tân), một nhà thầu đã nhiều lần tham gia các gói thầu do chính đơn vị tư vấn của gói thầu này tổ chức.

Tỷ lệ tiết kiệm 4,48%

Theo Quyết định số 2881/QĐ-ĐHCN ngày 04/09/2025, do TS. Phan Hồng Hải – Hiệu trưởng Trường ĐHCN TPHCM ký, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự toán mua sắm "Nâng cấp công nghệ cho phòng thí nghiệm robot thuộc lĩnh vực tự động hóa và lĩnh vực gia công cơ khí" đã được phê duyệt. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Nguồn: MSC

Giá gói thầu được phê duyệt là 36.062.939.000 đồng, sử dụng "Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 1 (tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư)". Thời gian thực hiện gói thầu là 45 ngày.

Thông báo mời thầu (TBMT) mã IB2500398932 được đăng tải ngày 18/09/2025 và đóng thầu vào 09:00 ngày 06/10/2025. Đơn vị được giao lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (Thiên Lộc Gia).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 373/BCĐG-TLG ngày 16/10/2025 của Thiên Lộc Gia, đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu đã nộp hồ sơ, gồm:

Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Nhựt Tân (Giá dự thầu: 34.447.380.000 đồng).

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Phan (Giá dự thầu: 35.147.651.000 đồng).

Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt (Giá dự thầu: 35.508.253.000 đồng).

Chọn Quy trình 02, hai nhà thầu "Không đánh giá"

Điều đáng chú ý, Tổ chuyên gia của Thiên Lộc Gia đã quyết định áp dụng Quy trình 02 (đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất về giá trước).

Với giá dự thầu thấp nhất (34.447.380.000 đồng), Công ty Nhựt Tân được xếp hạng 1 và được đưa vào đánh giá chi tiết. Báo cáo 373/BCĐG-TLG kết luận nhà thầu này "Đạt" về cả tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Do nhà thầu xếp hạng 1 đã đáp ứng yêu cầu, hai nhà thầu còn lại là Công ty Cổ phần Thương mại Hà Phan (MST 0303899555) và Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt (MST 0304201082) không được đánh giá chi tiết.

Ngày 23/10/2025, Hiệu trưởng Trường ĐHCN TPHCM, TS. Phan Hồng Hải, đã ký Quyết định số 3426/QĐ-ĐHCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Nhựt Tân trúng thầu với giá 34.447.380.000 đồng. Mức giá trúng thầu này thấp hơn giá gói thầu 1.615.559.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 4,48%.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Nhựt Tân (MST: 0309798761) được thành lập ngày 12/02/2010. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại số 628/113 Hậu Giang, phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Dương Cương Nhơn (chức vụ Giám đốc).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính đến cuối tháng 10/2025, Nhựt Tân đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 14 gói , đạt tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) là 129.347.298.500 đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2025, gói thầu "Nâng cấp công nghệ cho phòng thí nghiệm robot" là gói thầu duy nhất mà Nhựt Tân được công bố trúng thầu. Trước đó, trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu khác nhưng đều thất bại.

Đáng chú ý, trong lịch sử hoạt động, Công ty Nhựt Tân có "mối duyên" đặc biệt với chính đơn vị tư vấn của gói thầu 36 tỷ này là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (MST: 0310696411).

Thống kê cho thấy, Nhựt Tân đã tham gia 7 gói thầu do Thiên Lộc Gia mời thầu (tính cả vai trò tổ chuyên gia và bên mời thầu). Kết quả, Nhựt Tân trúng 3 gói với tổng giá trị 56,5 tỷ đồng và trượt 4 gói. Gói thầu tại ĐHCN TPHCM là gói thầu thứ 7 hai doanh nghiệp này "gặp nhau" và là gói thầu thứ 3 Nhựt Tân trúng thầu từ tay Thiên Lộc Gia.

Bên cạnh đó, Công ty Nhựt Tân cũng là nhà thầu quen thuộc tại chính Trường ĐHCN TPHCM. Doanh nghiệp này đã tham gia 4 gói thầu tại đây, trúng 2 gói (bao gồm gói thầu robot vừa được phê duyệt và một gói tư vấn 93,5 triệu đồng năm 2023) , trượt 2 gói.

Góc nhìn của chuyên gia

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các Luật sửa đổi bổ sung (Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã siết chặt các quy định nhằm đảm bảo cạnh tranh, minh bạch.

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, việc Tổ chuyên gia lựa chọn Quy trình 02 (đánh giá nhà thầu giá thấp nhất trước) được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 30 Thông tư 79/2025/TT-BTC và Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

"Quy trình này giúp rút ngắn thời gian, nhưng thường chỉ phù hợp với các gói thầu hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản. Đối với gói thầu 'Nâng cấp công nghệ robot' có giá trị lớn và mang tính đặc thù kỹ thuật, việc áp dụng quy trình này có thể dẫn đến việc bỏ qua các nhà thầu có giải pháp kỹ thuật, năng lực tốt hơn nhưng có giá chào cao hơn một chút. Khi đó, nếu nhà thầu giá thấp nhất chỉ vừa đủ 'Đạt' yêu cầu tối thiểu, chủ đầu tư vẫn phải chọn, có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư lâu dài," ông Giang phân tích.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết: "Điều 44 Luật Đấu thầu (đã được sửa đổi, bổ sung) nghiêm cấm hồ sơ mời thầu nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Việc một đơn vị tư vấn và một nhà thầu thường xuyên 'chạm trán' tại các gói thầu của cùng một chủ đầu tư là hiện tượng cần được giám sát chặt chẽ".

"Mặc dù việc này không vi phạm Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh nếu không có sở hữu chéo, nhưng cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng E-HSMT do Công ty Thiên Lộc Gia lập có chứa đựng các tiêu chí kỹ thuật, năng lực nào 'vô tình' phù hợp đặc biệt với năng lực của Công ty Nhựt Tân hay không, nhất là khi 2 đối thủ còn lại đều bị loại sớm vì 'Không đánh giá' theo quy trình rút gọn", Luật sư Lập nói thêm.

Việc Trường ĐHCN TPHCM, một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm I, sử dụng nguồn thu hợp pháp để mua sắm các thiết bị công nghệ cao phục vụ đào tạo là cần thiết. Tuy nhiên, việc tổ chức đấu thầu cần đảm bảo tối đa tính cạnh tranh và minh bạch để tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn.