Gói thầu 6,2 tỷ tại xã Hưng Phước, Đồng Nai: Công ty Trường Thành “một mình một ngựa”

Gói thầu thi công xây dựng 6,217 tỷ đồng tại UBND xã Hưng Phước (Đồng Nai) chỉ ghi nhận một mình Công ty Trường Thành tham dự, đạt tỷ lệ tiết kiệm tạm tính 1,48%.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 27/10/2025, Bên mời thầu là UBND xã Hưng Phước (Tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500455472-00). Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự là Công ty TNHH Trường Thành. Dư luận đang quan tâm đến năng lực của nhà thầu duy nhất này và tính cạnh tranh của gói thầu.

Gói thầu 6,2 tỷ và nhà thầu duy nhất

Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc Dự án Nâng cấp đường giao thông nông thôn từ cổng chào đến trạm Quân dân y ấp Mười Mẫu. Dự án này được UBND xã Hưng Phước phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 29/09/2025, với tổng mức đầu tư là 6.973.000.000 đồng.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 30/09/2025. Gói thầu "Thi công xây dựng" được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025. Giá gói thầu được duyệt là 6.217.320.058 đồng.

Theo biên bản mở thầu, đến thời điểm đóng thầu (14:30 ngày 27/10/2025), chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Trường Thành (Mã định danh: vn3800318615).

bbmt-237.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Giá dự thầu của Công ty TNHH Trường Thành là 6.125.400.000 đồng. So với giá gói thầu (6.217.320.058 đồng), giá dự thầu của nhà thầu duy nhất thấp hơn 91.920.058 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tạm tính đạt khoảng 1,48%.

Việc gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, cùng tỷ lệ tiết kiệm không cao, đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực tế của gói thầu. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và năng lực của nhà thầu duy nhất này.

Năng lực nhà thầu duy nhất

Công ty TNHH Trường Thành (MST: 3800318615), có địa chỉ trụ sở tại Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Sĩ Lưỡng, Giám đốc.

Theo dữ liệu thống kê, tính đến cuối tháng 10/2025, Công ty TNHH Trường Thành đã tham gia 39 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, trượt 4 gói, và 3 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp này là 107.389.877.824 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh (tính tổng giá trị của cả liên danh) là 174.470.304.768 đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Trường Thành được ghi nhận đã tham gia 5 gói thầu. Kết quả, doanh nghiệp này đã trúng 3 gói và đang chờ kết quả 2 gói. Hai gói đang chờ kết quả bao gồm gói thầu "Thi công xây dựng" (IB2500455472) tại UBND xã Hưng Phước (gói thầu đang được phân tích) và gói "Thi công sửa chữa trụ sở làm việc" tại Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Về mối quan hệ với các bên mời thầu, dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Trường Thành có quan hệ với 19 bên mời thầu. Tuy nhiên, đối với bên mời thầu UBND xã Hưng Phước, gói thầu IB2500455472 là gói thầu đầu tiên mà doanh nghiệp này tham dự.

Các số liệu trên cho thấy Công ty TNHH Trường Thành là một nhà thầu có kinh nghiệm đáng kể và tỷ lệ trúng thầu cao trong lịch sử hoạt động.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh trong đấu thầu

Bối cảnh pháp lý hiện hành của hoạt động đấu thầu đang được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản mới, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; cùng với đó là các văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, các quy định mới đều tập trung nhấn mạnh 5 trụ cột của đấu thầu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

"Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn không quy định số lượng tối thiểu nhà thầu phải tham gia để một cuộc thầu diễn ra. Do đó, việc đấu thầu rộng rãi mà chỉ có một nhà thầu tham dự là tình huống pháp luật có dự liệu. Trong trường hợp này, bên mời thầu (hoặc chủ đầu tư) vẫn phải tiến hành mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy trình," ông Giang phân tích.

Cũng theo chuyên gia này, mấu chốt không nằm ở số lượng nhà thầu tham dự, mà nằm ở việc bên mời thầu phải đảm bảo nhà thầu duy nhất đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong trường hợp này là rất lớn, phải đảm bảo việc lựa chọn (nếu có) là khách quan, đúng luật, và mang lại hiệu quả kinh tế cho dự án.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, các văn bản mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã siết chặt hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư.

"Thông tư 79/2025/TT-BTC, ví dụ, đã quy định rõ trách nhiệm đăng tải thông tin, phát hành, làm rõ hồ sơ mời thầu thuộc về chủ đầu tư. Điều này tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình," Luật sư Vũ nói.

Ông Vũ cũng nhấn mạnh: "Trong trường hợp chỉ có một nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ chuyên gia càng phải cẩn trọng trong việc đánh giá hồ sơ. Mọi sự ưu ái, bỏ qua các yêu cầu về kỹ thuật hoặc năng lực để 'cho qua' nhà thầu duy nhất đều có thể dẫn đến rủi ro pháp lý và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình. Việc đánh giá phải đảm bảo nhà thầu thực sự đủ sức thực hiện gói thầu với chất lượng yêu cầu".

Gói thầu "Thi công xây dựng" tại xã Hưng Phước hiện vẫn đang trong giai đoạn xét thầu. Kết quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình đánh giá hồ sơ của UBND xã Hưng Phước, trên cơ sở đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án quan trọng, phục vụ dân sinh tại địa phương.

