Xã hội

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão

Để bảo đảm an toàn khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.

Bình Nguyên

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão Bualoi (bão số 10).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ hai) để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 10 (bão Bualoi). Ảnh: NCHMF

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão; khẩn trương khắc phục các thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học ngay sau khi mưa bão đi qua.

Các chuyên gia khuyến cáo, bão số 10 đặc biệt nguy hiểm, gió mạnh, mưa lớn, có thể gây ảnh hưởng rất rộng. Vì vậy, người dân tại các khu vực dự báo bão đổ bộ và các vùng lân cận tuyệt đối không chủ quan, mà nên thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt qua thiên tai an toàn.

Xã hội

Nghệ An triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp chống bão Bualoi

Bão Bualoi áp sát biển Đông, Nghệ An triển khai các biển pháp ứng phó khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Chiều 27/9, do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu có mưa, đặc biệt là tại các xã, phường ven biển.

Theo dự báo, chiều tối 28/9, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đến 4h sáng 29/9, tâm bão nằm trên khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị với cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Trị sẵn sàng di dời hơn 1.530 người dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh khẩn cấp, triển khai phương án "4 tại chỗ". Trong đó, sẵn sàng di dời hơn 1.530 người dân.

Ngày 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai công tác ứng phó với bão số 10 theo phương châm "4 tại chỗ", trong đó sẵn sàng phương án di dời người dân ở khu vực nguy cơ cao sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo đó, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp, thông tin, kêu gọi 8.504 tàu thuyền với 22.733 lao động vào bờ tránh trú bão số 10. Hiện, còn 73 phương tiện với 499 lao động đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin và đang di chuyển vào các khu neo đậu.

Xem chi tiết

Quân sự

Bộ Quốc phòng gửi Công điện hỏa tốc ứng phó bão số 10

Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng ban hành Công điện hỏa tốc số 6113/CĐ-BQP về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 10.

Ngày 27/9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký Công điện hỏa tốc của Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 10.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp sau: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Quốc phòng.

Xem chi tiết

