Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão

Để bảo đảm an toàn khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão Bualoi (bão số 10).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ hai) để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 10 (bão Bualoi). Ảnh: NCHMF

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão; khẩn trương khắc phục các thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học ngay sau khi mưa bão đi qua.

Các chuyên gia khuyến cáo, bão số 10 đặc biệt nguy hiểm, gió mạnh, mưa lớn, có thể gây ảnh hưởng rất rộng. Vì vậy, người dân tại các khu vực dự báo bão đổ bộ và các vùng lân cận tuyệt đối không chủ quan, mà nên thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt qua thiên tai an toàn.