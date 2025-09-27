Hà Nội

Xã hội

Nghệ An triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp chống bão Bualoi

Bão Bualoi áp sát biển Đông, Nghệ An triển khai các biển pháp ứng phó khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Thanh Hà

Chiều 27/9, do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu có mưa, đặc biệt là tại các xã, phường ven biển.

Theo dự báo, chiều tối 28/9, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đến 4h sáng 29/9, tâm bão nằm trên khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị với cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

pham-dinh-toai.jpg
Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường thuộc các xã Trường Vinh, Thành Vinh… khiến giao thông và người dân đi lại rất khó khăn.

Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các địa phương ven biển và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh đến nơi an toàn.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

image.jpg
Từ 5h ngày 27/9, Nghệ An cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h chiều 28/9.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão trước, ông Nguyễn Văn Đệ giao các địa phương, đơn vị nhanh chóng chặt tỉa cành cây, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản.

Lực lượng chức năng kiểm soát việc đi lại, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các phường, xã trên địa bàn TP Vinh (cũ) cần phải tập trung thực hiện việc tiêu úng, chủ động chuẩn bị máy phát điện phòng trường hợp mất điện lưới để tiêu úng, thoát nước; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Từ 5h ngày 27/9, Nghệ An cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 Bualoi. Đồng thời, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu trước 9 giờ cùng ngày.

Các địa phương, đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tập trung nhân lực hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

