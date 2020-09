3 thái giám giả Trung Hoa khiến vua lao đao, hoàng hậu bất chính

Cao Bồ Tát là một thái giám giả sống vào thời Bắc Ngụy. Theo nhiều giai thoại, thái giám giả này sở hữu ngoại hình khôi ngô tuấn tú, lanh lợi hơn người. Sau khi được đưa vào nhập cung, Cao Bồ Tát đã an toàn thoát được bước tịnh thân đầy đau đớn nhờ sự ma mãnh và lươn lẹo của mình. Vì thế, dù có chức vụ thái giám nhưng Cao Bồ vẫn là một người đàn ông. Khi Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế xuất cung chinh chiến, Cao Bồ Tát nhân cơ hội trà trộn vào hậu cung và tư thông với các giai nhân trong hậu cung của nhà vua. Thậm chí, thái giám giả họ Cao ấy còn cả gan dâm loạn với Hoàng hậu. Sau đó, thái giám giả Cao Bồ Tát chết một cách bất minh. Theo suy đoán của mọi người, Cao Bồ Tát đã bị hoàng đế phát hiện thân thế giả mạo, liền cho người bí mật xử lý. Lưu Khắc Minh là một hoạn quan giả sống vào thời nhà Đường, xuất thân là con nuôi của Lưu Quang, thái giám rất mực quyền thế vào lúc bấy giờ. Sau khi tiến cung, ông được Thái tử Lý Đam vô cùng yêu mến, tín nhiệm. Vây cánh của Lưu Khắc Minh nhờ vậy mà càng lúc càng lớn mạnh. Sau khi Lý Đam lên ngôi, do còn trẻ, Lưu Khắc Minh đã dễ dàng móc nối với các phi tử của người, một tay thao túng đối với cung nữ hậu cung. Sau đó, Lưu Khắc Mình còn tự tay giết chết Lý Đam, lập một hoàng đế khác để làm con rối của mình nhưng không thành. Về sau, Lưu Khắc Minh cũng bị ép nhảy xuống giếng chết. Người thứ ba là Lao Ái (hay còn gọi là Liệp Ái), là một thái giám giả khét tiếng sống ở nước Tần vào thời Chiến Quốc. Trước khi vào cung, Lao Ái được truyền tai là người có dương vật lớn thường hay lấy làm trò vui, có thể đem tra vào bánh xe gỗ đồng mà đi. Thái hậu nghe chuyện liền đưa Lao Ái vào cung, giả chịu nhục hình rồi thuận lợi vào cung giả làm thái giám. Lao Ái tư thông với thái hậu và có hai con riêng. Một lần, Lao Ái ngồi uống rượu với đại thần triều đình, say rượu mà nói răng mình là nghĩa phụ của Tần Thủy Hoàng. Chuyện đến tai hoàng đế Tần Thủy Hoàng, ông vô cùng tức giận và phái người điều tra. Quả nhiên, việc Lao Ái và thái hậu Triệu Cơ thông dâm bị bại lộ. Lao Ái bị ngũ mã phanh thây, chu di tam tộc. Thái hậu Triệu Cơ cũng bị đày sang đất Ung giam cầm tới chết. (Ảnh trong bài mang tính chất minh họa).

