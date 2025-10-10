Thái Nguyên ước tính thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng trong lũ lụt

Thống kê sơ bộ, khoảng 40 xã của tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến đường bị chia cắt, thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Ngày 10/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 11.

Tại buổi tiếp nhận, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã trao tặng 5 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu (EUP) đã trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyêncho biết: Trước thiệt hại của hoàn lưu bão số 11, tỉnh Thái Nguyên đang huy động tổng lực các nguồn lực, phương tiện, nhân lực của lực lượng vũ trang, đoàn thể và Nhân dân để khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông, hỗ trợ sản xuất, đảm bảo đời sống người dân, nhất là tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khẳng định, toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được tỉnh chuyển kịp thời, công khai, đúng đối tượng đến người dân vùng bị thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả, thiết thực nhất.

"Mỗi tấm lòng sẻ chia lúc này không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân Thái Nguyên sớm vượt qua hoạn nạn, khôi phục cuộc sống bình thường", ông Đinh Quang Tuyên cho biết.

Bão số 11 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Đến nay, một số khu vực vẫn còn ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở cao, khiến thiệt hại tiếp tục gia tăng.

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 40 xã bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.