Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thái Nguyên ước tính thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng trong lũ lụt

Thống kê sơ bộ, khoảng 40 xã của tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến đường bị chia cắt, thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Thiên Tuấn

Ngày 10/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 11.

Tại buổi tiếp nhận, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã trao tặng 5 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu (EUP) đã trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

anh-chup-man-hinh-2025-10-10-luc-205520.png

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyêncho biết: Trước thiệt hại của hoàn lưu bão số 11, tỉnh Thái Nguyên đang huy động tổng lực các nguồn lực, phương tiện, nhân lực của lực lượng vũ trang, đoàn thể và Nhân dân để khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông, hỗ trợ sản xuất, đảm bảo đời sống người dân, nhất là tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khẳng định, toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được tỉnh chuyển kịp thời, công khai, đúng đối tượng đến người dân vùng bị thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả, thiết thực nhất.

"Mỗi tấm lòng sẻ chia lúc này không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân Thái Nguyên sớm vượt qua hoạn nạn, khôi phục cuộc sống bình thường", ông Đinh Quang Tuyên cho biết.

Bão số 11 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Đến nay, một số khu vực vẫn còn ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở cao, khiến thiệt hại tiếp tục gia tăng.

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 40 xã bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

#Thái Nguyên #lũ lụt #giao thông #ủng hộ #đồng bào #ngập lụt

Bài liên quan

Xã hội

Hết cảnh bán ổi khu vực lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng?

Nhiều năm nay, khu vực chân cầu Thanh Trì tới lối dẫn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 diễn ra tình trạng bán ổi gây mất TNGT, nhưng vẫn chưa xử lý triệt để.

Ngày 10/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Long Biên và Công an xã Bát Tràng đã tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến giao thông. Đặc biệt tại các sạp bán ổi bày hai bên đường cầu Thanh Trì - lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gây bức xúc cho nhiều người tham gia giao thông tại khu vực.

21.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý trách nhiệm Nhà đầu tư nếu 9 trạm dừng nghỉ chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm điểm tiến độ từng trạm, nếu không có chuyển biến, Cục sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng, báo cáo để xử lý trách nhiệm Nhà đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông do Liên danh Petrolimex làm Nhà đầu tư.

img-3940.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới