Lật xuồng cứu hộ, 7 cán bộ được cứu an toàn ở Lạng Sơn

Trong lúc di chuyển giữa dòng lũ xiết, một xuồng cứu hộ bị lật khiến 7 cán bộ rơi xuống sông, may mắn là tất cả đã được lực lượng địa phương ứng cứu kịp thời.

Ngày 10/10, thông tin từ Công an xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng và người dân vừa cứu sống 7 người trong vụ lật thuyền khi đi cứu hộ trên địa bàn xã.

Các thành viên trên chiếc thuyền cứu hộ bị lật đã được cứu an toàn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 9/10, tại khu vực Cầu 10, xã Hữu Lũng.Thời điểm trên, chiếc thuyền gặp nạn có 7 người dân đang vận chuyển đồ nhu yếu phẩm để cứu trợ các hộ dân bị cô lập do mưa lũ.

Sau gần một giờ đồng hồ triển khai công tác cứu nạn, cả 7 người trên thuyền đã được đưa vào bờ an toàn. Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến 2 người bị thương và hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng do sập nhà, sạt lở đất và ngập úng. Các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt… là những khu vực ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả và 4 ha rừng bị đổ gãy; 9 cơ sở giáo dục hư hại; 153 điểm giao thông sạt lở hoặc ngập lụt, với tổng khối lượng đất đá sạt hơn 20.000 m³. Nhiều cây cầu, ngầm và tuyến đường bị chia cắt; một số xã mất điện, gián đoạn liên lạc.

