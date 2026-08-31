Vivo X500 sắp phá kỷ lục camera iPhone, Galaxy?

Trong cuộc đua smartphone cao cấp, AI đang trở thành tâm điểm nhưng camera vẫn là một trong những yếu tố quyết định trải nghiệm flagship. Vivo dường như đang chuẩn bị tạo ra khác biệt lớn với dòng Vivo X500, khi mẫu điện thoại này được cho là sẽ sử dụng cảm biến camera mới có dải nhạy sáng lên tới 17 stop, mức được hãng tuyên bố là rộng nhất trong ngành smartphone. Nếu thông số này được xác nhận trên thiết bị thương mại, Vivo X500 sẽ có một lợi thế phần cứng đáng chú ý khi đối đầu những đối thủ như iPhone 18 Pro hay Galaxy S26 Ultra.

Theo các thông tin được công bố, cảm biến mới của Vivo mang tên “BluePrint Guangy 900”, được phát triển một phần với Sony và có độ phân giải 50 MP. Đáng chú ý, cảm biến sở hữu kích thước 1/1,28 inch, lớn hơn đáng kể so với nhiều cảm biến thường thấy trên smartphone hiện nay. Dù chưa đạt tới kích thước 1 inch từng xuất hiện trên một số mẫu điện thoại cao cấp, thông số này vẫn cho thấy Vivo đang tập trung mạnh vào phần cứng thay vì chỉ dựa vào thuật toán xử lý ảnh. Cảm biến lớn hơn thường có lợi thế về khả năng thu sáng, đặc biệt trong những tình huống chụp thiếu sáng hoặc có độ tương phản cao.

Vivo X500 được kỳ vọng tiếp tục đẩy mạnh lợi thế camera phần cứng, đặc biệt ở khả năng xử lý những cảnh có độ tương phản lớn.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở dải nhạy sáng 17 stop. Về cơ bản, dynamic range càng rộng thì cảm biến càng có khả năng ghi lại nhiều thông tin ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một khung hình. Điều này đặc biệt hữu ích khi chụp những cảnh có bầu trời sáng mạnh nhưng chủ thể lại nằm trong bóng râm, giúp hạn chế hiện tượng cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối. Với nhiếp ảnh di động, đây là yếu tố có thể tạo ra khác biệt rõ rệt trong những điều kiện mà thuật toán xử lý ảnh khó khôi phục hoàn toàn dữ liệu đã bị cảm biến bỏ sót.

Khả năng này càng đáng chú ý khi quay video. Vivo X500 được cho là có thể hỗ trợ slow-motion 4K ở 240 fps và quay HDR 4K 120 fps, đồng thời cho phép xuất HDR trực tiếp. Nếu hoạt động đúng như kỳ vọng, đây có thể trở thành một trong những điểm mạnh giúp Vivo cạnh tranh trong phân khúc quay video cao cấp. Không giống ảnh tĩnh, video liên tục phải xử lý nhiều khung hình trong điều kiện ánh sáng thay đổi, vì vậy dynamic range rộng có thể giúp cảnh quay giữ được độ chi tiết và màu sắc ổn định hơn.

Dynamic range rộng đặc biệt hữu ích khi quay video, giúp hạn chế mất chi tiết trong các cảnh có vùng sáng và tối chênh lệch lớn.

Việc Vivo bỏ qua tên X400 để chuyển thẳng từ X300 lên X500 cũng không phải ngẫu nhiên. Tại một số quốc gia Đông Á, số 4 thường được tránh sử dụng vì liên quan đến quan niệm không may mắn, xuất phát từ cách phát âm gần với từ “tử”. Đây cũng là lý do một số thương hiệu công nghệ từng bỏ qua số 4 trong tên sản phẩm. OnePlus là một ví dụ khi hãng chuyển từ OnePlus 13 lên OnePlus 15 thay vì ra mắt OnePlus 14.

Với Vivo, tâm điểm hiện tại vẫn là khả năng camera của X500 khi sản phẩm chính thức xuất hiện. Một cảm biến 50 MP, kích thước 1/1,28 inch và dynamic range 17 stop trên giấy tờ là những thông số rất đáng chú ý, nhưng trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào ống kính, chip xử lý hình ảnh và thuật toán của Vivo. Nếu hãng tận dụng tốt lợi thế phần cứng này, Vivo X500 có thể trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua camera smartphone cao cấp, đặc biệt khi iPhone 18 Pro và Galaxy S26 Ultra cũng được kỳ vọng tiếp tục nâng cấp khả năng nhiếp ảnh.