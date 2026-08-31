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[GALLERY] Honda Accord mới tinh chỉnh thiết kế, chờ màn "lột xác" vào 2027

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda Accord mới tinh chỉnh thiết kế, chờ màn "lột xác" vào 2027

Honda Accord 2027 nâng cấp sắp ra mắt tại Australia. Tuy nhiên, những điều chỉnh về thiết kế khá hạn chế, nội thất, công nghệ và truyền động hybrid giữ nguyên.

Nguyễn Chung
Honda đã được cơ quan chức năng Australia phê duyệt phân phối Accord phiên bản Model Year 2026. Theo Drive, mẫu sedan nâng cấp dự kiến có mặt tại các đại lý trong vòng ba tháng tới. Những thay đổi từng được Honda giới thiệu tại Nhật Bản nhiều khả năng sẽ là cơ sở cho Accord phiên bản Australia. Tuy nhiên, đây không phải một cuộc nâng cấp lớn về thiết kế hay công nghệ.
Honda đã được cơ quan chức năng Australia phê duyệt phân phối Accord phiên bản Model Year 2026. Theo Drive, mẫu sedan nâng cấp dự kiến có mặt tại các đại lý trong vòng ba tháng tới. Những thay đổi từng được Honda giới thiệu tại Nhật Bản nhiều khả năng sẽ là cơ sở cho Accord phiên bản Australia. Tuy nhiên, đây không phải một cuộc nâng cấp lớn về thiết kế hay công nghệ.
Về ngoại hình, Honda chủ yếu thay đổi cách hoàn thiện một số chi tiết. Phần trang trí phía dưới cửa và khu vực bao quanh đèn pha được chuyển sang cùng màu thân xe, trong khi đèn phản quang bên hông sử dụng thiết kế trong suốt. Tại Nhật Bản, các phiên bản cao cấp còn có lưới tản nhiệt và ăng-ten được sơn đồng màu với ngoại thất.
Về ngoại hình, Honda chủ yếu thay đổi cách hoàn thiện một số chi tiết. Phần trang trí phía dưới cửa và khu vực bao quanh đèn pha được chuyển sang cùng màu thân xe, trong khi đèn phản quang bên hông sử dụng thiết kế trong suốt. Tại Nhật Bản, các phiên bản cao cấp còn có lưới tản nhiệt và ăng-ten được sơn đồng màu với ngoại thất.
Ngoài những điểm trên, Accord gần như giữ nguyên thiết kế. Cản trước, các tấm thân vỏ và bộ mâm không thay đổi. Khoang nội thất cũng chưa ghi nhận nâng cấp đáng kể về thiết kế, công nghệ hay trang bị an toàn. Hệ truyền động tiếp tục là loại hybrid xăng-điện sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.
Ngoài những điểm trên, Accord gần như giữ nguyên thiết kế. Cản trước, các tấm thân vỏ và bộ mâm không thay đổi. Khoang nội thất cũng chưa ghi nhận nâng cấp đáng kể về thiết kế, công nghệ hay trang bị an toàn. Hệ truyền động tiếp tục là loại hybrid xăng-điện sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.
Trong khi mẫu xe sedan cỡ D - Accord tại Australia chỉ nhận những điều chỉnh nhỏ, Honda được cho là đang chuẩn bị một đợt nâng cấp quy mô lớn hơn dành cho mẫu sedan này tại Mỹ vào nửa cuối năm 2027.
Trong khi mẫu xe sedan cỡ D - Accord tại Australia chỉ nhận những điều chỉnh nhỏ, Honda được cho là đang chuẩn bị một đợt nâng cấp quy mô lớn hơn dành cho mẫu sedan này tại Mỹ vào nửa cuối năm 2027.
Theo các báo cáo, Honda Accord thế hệ mới khi đó có thể sở hữu lưới tản nhiệt thanh mảnh hơn, cụm đèn trước mới cùng những đường nét thân xe sắc sảo hơn.
Theo các báo cáo, Honda Accord thế hệ mới khi đó có thể sở hữu lưới tản nhiệt thanh mảnh hơn, cụm đèn trước mới cùng những đường nét thân xe sắc sảo hơn.
Ông Gary Robinson, phụ trách hoạch định sản phẩm của Honda tại Mỹ, từng tiết lộ rằng khách hàng sẽ được chứng kiến một chiếc Accord được thiết kế lại đáng kể và mang cảm giác như một mẫu xe mới.
Ông Gary Robinson, phụ trách hoạch định sản phẩm của Honda tại Mỹ, từng tiết lộ rằng khách hàng sẽ được chứng kiến một chiếc Accord được thiết kế lại đáng kể và mang cảm giác như một mẫu xe mới.
Trước đó, Honda cũng giới thiệu Hybrid Sedan Prototype, mẫu sedan bốn cửa cỡ lớn với một số đường nét mang phong cách SUV. Mẫu xe này được xem là một trong những gợi ý về hướng thiết kế có thể được Honda áp dụng cho thế hệ Accord tiếp theo.
Trước đó, Honda cũng giới thiệu Hybrid Sedan Prototype, mẫu sedan bốn cửa cỡ lớn với một số đường nét mang phong cách SUV. Mẫu xe này được xem là một trong những gợi ý về hướng thiết kế có thể được Honda áp dụng cho thế hệ Accord tiếp theo.
Ngoài sedan, Automotive News cho biết Honda còn được cho là đang nghiên cứu một mẫu “Accord SUV”, có thể hồi sinh ý tưởng xe gầm cao từng được áp dụng trên Accord Crosstour tại Mỹ trong những năm 2010.
Ngoài sedan, Automotive News cho biết Honda còn được cho là đang nghiên cứu một mẫu “Accord SUV”, có thể hồi sinh ý tưởng xe gầm cao từng được áp dụng trên Accord Crosstour tại Mỹ trong những năm 2010.
Những thông tin chính thức của mẫu xe sedan Honda Accord 2027 phiên bản nâng cấp tại thị trường Australia sẽ sớm được hãng xe Nhật Bản cập nhật trong vài tháng tới.
Những thông tin chính thức của mẫu xe sedan Honda Accord 2027 phiên bản nâng cấp tại thị trường Australia sẽ sớm được hãng xe Nhật Bản cập nhật trong vài tháng tới.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan mẫu xe sedan Honda Accord 2026 mới.
Nguyễn Chung
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