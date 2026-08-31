BYD Racco - ôtô điện cỡ nhỏ, giá rẻ có thể sẽ được bán ở Việt Nam

Việc mẫu xe diện BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

Video: Giới thiệu xe mini điện BYD Racco tại Nhật Bản.

BYD Indonesia đã phát tín hiệu mạnh mẽ về khả năng ra mắt mẫu ôtô điện cỡ nhỏ mới nhất của hãng, đó là Racco. Trước đó, mẫu xe này đã xuất hiện tại Nhật Bản và được cho là nhận phản hồi tích cực.

Cách đây không lâu, BYD Indonesia đã đăng hình ảnh của Racco trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình. Mới đây, hãng xe Trung Quốc này đã thừa nhận đang tiến hành nghiên cứu thị trường chuyên sâu nhằm đánh giá phản ứng và phân khúc khách hàng tại Indonesia. Thông tin này đã được ông Luther Panjaitan, Trưởng bộ phận Quan hệ Công chúng và Chính phủ của BYD Indonesia, chia sẻ với truyền thông địa phương.

BYD Indonesia đã phát tín hiệu mạnh mẽ về khả năng ra mắt mẫu ôtô điện cỡ nhỏ mới nhất của hãng, đó là Racco

Ông Panjaitan cho biết BYD hiện đang tiến hành nghiên cứu để đánh giá tiềm năng và phản ứng của thị trường đối với Racco tại Indonesia. Việc BYD cân nhắc đưa Racco vào Indonesia không nằm ngoài xu hướng thay đổi sở thích của người tiêu dùng đô thị tại quốc gia này khi ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến các mẫu xe điện cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Racco trước đó đã chứng minh sức hút sau khi chính thức được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản. Tại đất nước mặt trời mọc, phân khúc xe kei car cho thấy thị hiếu của người tiêu dùng rất rõ nét. Sau khi chính thức ra mắt vào cuối tháng 7/2026, BYD Racco đã ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trong hai tuần đầu tiên và con số này đang tiếp tục tăng lên.

Việc BYD cân nhắc đưa Racco vào Indonesia không nằm ngoài xu hướng thay đổi sở thích của người tiêu dùng đô thị tại quốc gia này.

Kết quả tích cực tại Nhật Bản trở thành một chỉ báo thuận lợi để BYD đánh giá cơ hội đón nhận các mẫu xe tương tự tại những quốc gia đang phát triển, trong đó có Indonesia. Tại Indonesia, các mẫu ôtô điện của BYD cũng đang nhận được sự đón nhận khá tích cực từ người tiêu dùng. Sự quan tâm của công chúng đối với BYD Racco cũng bắt đầu xuất hiện khi những thông tin về khả năng vận hành của mẫu xe này trên thị trường toàn cầu được lan truyền.

“Như chúng ta đều biết, phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường Nhật Bản có những đặc điểm rất rõ nét. Thực tế, BYD Racco đã nhận được phản hồi tích cực, với hơn 1.000 đơn đặt hàng trong hai tuần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 7, và hiện đã đạt 1.600 xe”, ông Luther cho biết thêm.

Tại thị trường Nhật Bản, BYD Racco được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 47 kW (63 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 160 Nm theo quy định dành cho xe kei car ở Nhật Bản.

Ông Luther kỳ vọng quá trình nghiên cứu và phân tích thị trường đang được tiến hành sẽ sớm hoàn tất. Kết quả nghiên cứu sau đó sẽ trở thành cơ sở chính để xác định chiến lược giá, thông số kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt BYD Racco tại Indonesia.

“Riêng tại Indonesia, chúng tôi cũng liên tục nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự hào hứng từ người dân. Hy vọng nghiên cứu thị trường mà chúng tôi đang thực hiện có thể sớm được hoàn tất để xác định bước đi tiếp theo tại thị trường Indonesia”, ông Luther kết luận.

Bên cạnh đó, BYD Racco còn có 2 tùy chọn pin LFP với dung lượng 22,4 kWh và 35,84 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển lần lượt 210 km và 320 km.

Như thông tin đã đưa, BYD Racco là mẫu xe kei car dẫn động cầu trước với thiết kế vuông vức và kích thước nhỏ gọn. Xe sở hữu bán kính quay vòng tối thiểu 4,8 m, nội thất 4 chỗ ngồi và khoang hành lý với dung tích 280 lít.

Tại thị trường Nhật Bản, BYD Racco được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 47 kW (63 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 160 Nm theo quy định dành cho xe kei car ở Nhật Bản. Bên cạnh đó là 2 tùy chọn pin LFP với dung lượng 22,4 kWh và 35,84 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển lần lượt 210 km và 320 km.

Việc BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.



Ngoài ra, Racco còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và phanh khẩn cấp tự động (AEB) tiêu chuẩn. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 10,1 inch và hệ thống âm thanh 6 loa cũng có trong mẫu xe Trung Quốc này.

Việc BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.