Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

BYD Racco - ôtô điện cỡ nhỏ, giá rẻ có thể sẽ được bán ở Việt Nam

Việc mẫu xe diện BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu xe mini điện BYD Racco tại Nhật Bản.

BYD Indonesia đã phát tín hiệu mạnh mẽ về khả năng ra mắt mẫu ôtô điện cỡ nhỏ mới nhất của hãng, đó là Racco. Trước đó, mẫu xe này đã xuất hiện tại Nhật Bản và được cho là nhận phản hồi tích cực.

Cách đây không lâu, BYD Indonesia đã đăng hình ảnh của Racco trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình. Mới đây, hãng xe Trung Quốc này đã thừa nhận đang tiến hành nghiên cứu thị trường chuyên sâu nhằm đánh giá phản ứng và phân khúc khách hàng tại Indonesia. Thông tin này đã được ông Luther Panjaitan, Trưởng bộ phận Quan hệ Công chúng và Chính phủ của BYD Indonesia, chia sẻ với truyền thông địa phương.

7-2928.jpg
BYD Indonesia đã phát tín hiệu mạnh mẽ về khả năng ra mắt mẫu ôtô điện cỡ nhỏ mới nhất của hãng, đó là Racco

Ông Panjaitan cho biết BYD hiện đang tiến hành nghiên cứu để đánh giá tiềm năng và phản ứng của thị trường đối với Racco tại Indonesia. Việc BYD cân nhắc đưa Racco vào Indonesia không nằm ngoài xu hướng thay đổi sở thích của người tiêu dùng đô thị tại quốc gia này khi ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến các mẫu xe điện cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Racco trước đó đã chứng minh sức hút sau khi chính thức được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản. Tại đất nước mặt trời mọc, phân khúc xe kei car cho thấy thị hiếu của người tiêu dùng rất rõ nét. Sau khi chính thức ra mắt vào cuối tháng 7/2026, BYD Racco đã ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trong hai tuần đầu tiên và con số này đang tiếp tục tăng lên.

2-9692.jpg
Việc BYD cân nhắc đưa Racco vào Indonesia không nằm ngoài xu hướng thay đổi sở thích của người tiêu dùng đô thị tại quốc gia này.

Kết quả tích cực tại Nhật Bản trở thành một chỉ báo thuận lợi để BYD đánh giá cơ hội đón nhận các mẫu xe tương tự tại những quốc gia đang phát triển, trong đó có Indonesia. Tại Indonesia, các mẫu ôtô điện của BYD cũng đang nhận được sự đón nhận khá tích cực từ người tiêu dùng. Sự quan tâm của công chúng đối với BYD Racco cũng bắt đầu xuất hiện khi những thông tin về khả năng vận hành của mẫu xe này trên thị trường toàn cầu được lan truyền.

“Như chúng ta đều biết, phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường Nhật Bản có những đặc điểm rất rõ nét. Thực tế, BYD Racco đã nhận được phản hồi tích cực, với hơn 1.000 đơn đặt hàng trong hai tuần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 7, và hiện đã đạt 1.600 xe”, ông Luther cho biết thêm.

5-1970.jpg
Tại thị trường Nhật Bản, BYD Racco được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 47 kW (63 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 160 Nm theo quy định dành cho xe kei car ở Nhật Bản.

Ông Luther kỳ vọng quá trình nghiên cứu và phân tích thị trường đang được tiến hành sẽ sớm hoàn tất. Kết quả nghiên cứu sau đó sẽ trở thành cơ sở chính để xác định chiến lược giá, thông số kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt BYD Racco tại Indonesia.

“Riêng tại Indonesia, chúng tôi cũng liên tục nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự hào hứng từ người dân. Hy vọng nghiên cứu thị trường mà chúng tôi đang thực hiện có thể sớm được hoàn tất để xác định bước đi tiếp theo tại thị trường Indonesia”, ông Luther kết luận.

6-8340.jpg
Bên cạnh đó, BYD Racco còn có 2 tùy chọn pin LFP với dung lượng 22,4 kWh và 35,84 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển lần lượt 210 km và 320 km.

Như thông tin đã đưa, BYD Racco là mẫu xe kei car dẫn động cầu trước với thiết kế vuông vức và kích thước nhỏ gọn. Xe sở hữu bán kính quay vòng tối thiểu 4,8 m, nội thất 4 chỗ ngồi và khoang hành lý với dung tích 280 lít.

Tại thị trường Nhật Bản, BYD Racco được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 47 kW (63 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 160 Nm theo quy định dành cho xe kei car ở Nhật Bản. Bên cạnh đó là 2 tùy chọn pin LFP với dung lượng 22,4 kWh và 35,84 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển lần lượt 210 km và 320 km.

4-2865.jpg
Việc BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, Racco còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và phanh khẩn cấp tự động (AEB) tiêu chuẩn. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 10,1 inch và hệ thống âm thanh 6 loa cũng có trong mẫu xe Trung Quốc này.

Việc BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

#BYD Racco ra mắt Đông Nam Á #BYD Racco về Việt Nam #xe điện BYD Racco 2026 #giá xe BYD Racco 2026 #BYD Racco giá rẻ #xe mini điện BYD Racco

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Racco rẻ nhất phân khúc, nhưng giá lăn bánh đắt nhất Nhật Bản

Mẫu "xe hộp diêm" BYD Racco có giá rẻ hơn Nissan và Mitsubishi, nhưng quy định trợ cấp của Nhật Bản khiến cả hai đối thủ nội địa có giá lăn bánh rẻ hơn.

13.jpg
BYD vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện Racco tại thị trường Nhật Bản. Nhờ đó, BYD trở thành hãng xe nước ngoài đầu tiên sản xuất một mẫu kei car dành cho thị trường này. Tại xứ sở mặt trời, BYD Racco được định giá cạnh tranh, sở hữu phạm vi di chuyển dẫn đầu phân khúc, chế độ bảo hành đáng chú ý cùng danh sách dài trang bị tiện nghi và an toàn tiêu chuẩn.
10-6016.jpg
BYD Racco từng xuất hiện dưới dạng xe nguyên mẫu gần hoàn thiện vào hồi tháng 12/2025. Giờ đây, BYD đã công bố đầy đủ giá bán và thông số kỹ thuật cho toàn bộ các phiên bản của mẫu xe kei car thuần điện này. Điểm gây chú ý lớn nhất là giá khởi điểm chỉ khoảng 2,45 triệu yên (tương đương 394 triệu đồng).
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

BYD Racco công bố nội thất "ôtô hộp diêm" giá 450 triệu đồng

Sau khi trình làng tại Triển lãm Japan Mobility Show vào tháng 10/2025, đến nay, BYD mới chính thức hé lộ nội thất của mẫu kei-car thuần điện BYD Racco.

10-1539.jpg
Mẫu xe kei car thuần điện BYD Racco 2026 đã chính thức được hé lộ không gian nội thất tại thị trường Nhật Bản khi ngày ra mắt thị trường đang đến gần. Xe dự kiến được bắt đầu mở bán trong năm nay với mức giá khoảng 2,5 triệu Yên (tương đương 450 triệu đồng), hướng tới thị trường xe kei car rất lớn tại Nhật Bản.
4-2145.jpg
Nội thất của BYD Racco sử dụng bố cục đặc trưng của xe kei car với cần số đặt trên một bệ trung tâm ngắn. Hai ghế trước được bố trí khá sát nhau. Khu vực cụm điều khiển trung tâm còn có một ngăn chứa đồ phía trên và một hộc đựng đồ. Một ngăn chứa khác được bố trí ở bên dưới bệ này.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda N-Box - kei car quốc dân Nhật Bản sắp có bản EV đấu BYD Racco

Honda chính thức lên kế hoạch điện hóa N-Box vào 2027, mẫu xe bán chạy nhất Nhật Bản để đối đầu trực diện với "tân binh" BYD Racco và bảo vệ vị thế xe quốc dân.

10.jpg
Honda vừa thực hiện một bước đi chiến lược khi công bố kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện của N-Box mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản. Dự kiến trình làng vào khoảng năm tài chính 2027, N-Box EV không chỉ là lời giải cho bài toán xanh hóa của Honda mà còn là "lá chắn" bảo vệ thị phần trước làn sóng xâm nhập mạnh mẽ từ các hãng xe điện Trung Quốc, tiêu biểu là BYD.
5.jpg
Ra mắt lần đầu từ năm 2011, Honda N-Box đã trở thành một hiện tượng văn hóa tại Nhật Bản nhờ thiết kế hình hộp tối ưu không gian và mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, chỉ từ 1,7 triệu Yen (khoảng 11.000 USD). Tính riêng trong năm 2024, hơn 200.000 chiếc N-Box đã đến tay khách hàng, giúp mẫu xe này vượt mặt cả Toyota Corolla để giữ vững ngôi vương doanh số năm thứ ba liên tiếp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới