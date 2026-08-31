Loại rau dài như dây thừng, ăn nhiều đẹp da, bổ máu, tăng cường miễn dịch

Đậu đũa được coi là một loại rau "chất xơ", giàu protein, vitamin C và vitamin B1, đồng thời chứa một số khoáng chất như canxi, kali và sắt.

Mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ, nhưng mặt trời giữa trưa vẫn gay gắt. Đây là thời điểm loại rau này đến mùa thu hoạch, tươi non và có hương vị giòn ngọt nhất: Đậu đũa.

Đừng đánh giá thấp những dải đậu xanh dài dằng dặc giản dị này. Chúng có vẻ bình thường, nhưng lại giàu dinh dưỡng một cách đáng ngạc nhiên.

Đậu đũa được coi là một loại rau "chất xơ", giàu protein, vitamin C và vitamin B1, đồng thời chứa một số khoáng chất như canxi, kali và sắt.

Loại rau này đặc biệt giàu chất xơ, khiến chúng trở thành một lựa chọn tươi mát và ngon miệng sau một mùa thu nhiều món ăn quá nhiều năng lượng.

Ăn loại rau này thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch

Trong 100g chứa khoảng 47 calo, 3g chất xơ, 3g protein thực vật và rất ít chất béo. Đây là nguồn dồi dào vitamin A, C, K, folate cùng khoáng chất quan trọng như sắt, magie, mangan, kali và canxi.

Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Chất chống oxy hóa và kali tốt cho tim mạch, huyết áp. Ăn loại rau này thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Loại rau này đặc biệt giàu chất xơ

Có rất nhiều cách để chế biến đậu đũa như luộc, xào, trộn nộm - tất cả đều ngon. Nhưng cũng có 1 cách ăn khá dân dã và đơn giản: Hấp cùng bột ngô. s

Cách chế biến này ít dầu và muối hơn, giúp món ăn nhẹ nhàng hơn; thứ hai, hấp giữ được vị ngọt của đậu đũa ở mức tối đa, tạo nên kết cấu mềm và dễ nhai cho cả người già và trẻ em.

Nó cũng tiết kiệm thời gian và công sức vì không phải liên tục xào. Đặc biệt khi hấp với bột ngô, hương thơm của ngũ cốc nguyên hạt hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt của đậu đũa, và khi ăn kèm với nước chấm tỏi thơm ngon, thì thật tuyệt vời.

Món ăn gợi ý: Đậu xanh hấp với bột ngô

Nguyên liệu: 1 nắm đậu đũa (khoảng 400 gram), một bát nhỏ bột bắp, một bát nhỏ bột mì đa dụng, nửa củ tỏi, 2 quả trứng, một ít dầu ăn, muối vừa ăn, nước tương nhạt, giấm balsamic, dầu mè, dầu ớt hoặc ớt hiểm (tùy chọn), và hạt mè trắng rang (tùy chọn).

Hãy chọn những dây đậu xanh non, có màu xanh tươi, độ dày đồng đều, chắc khi chạm vào và không bị sâu. Đậu xanh già hơn sẽ có nhiều xơ hơn sau khi hấp, dẫn đến kết cấu kém ngon hơn đáng kể.

Cách làm:

- Cắt bỏ hai đầu của đậu đũa và loại bỏ xơ cứng ở cả hai bên. Sau đó, bẻ đậu xanh thành những đoạn ngắn, khoảng bốn hoặc năm centimet, ngâm trong nước có pha chút muối một lúc, sau đó rửa sạch và để ráo nước hoàn toàn. Việc để ráo nước rất quan trọng; quá nhiều nước sẽ khiến bột không dính và làm cho đậu bị dính sau khi hấp.

- Phủ một lớp dầu lên đậu. Cho đậu đũa đã rửa sạch vào một cái bát lớn, đập hai quả trứng vào, rưới một ít dầu ăn và trộn đều (nhớ đeo găng tay). Lớp dầu mỏng này giúp giữ độ ẩm cho đậu xanh, tạo nên màu xanh tươi sau khi hấp và ngăn chúng bị vón cục. Bạn không cần dùng nhiều dầu; chỉ cần đủ để làm ẩm nhẹ bề mặt của đậu.

- Phủ bột lên đậu xanh. Trộn bột ngô và bột mì theo tỷ lệ 1:1. Không nên dùng bột ngô thô; bột mịn hơn sẽ tốt hơn cho kết cấu. Bột ngô thô sẽ có kết cấu lợn cợn sau khi hấp, trẻ em có thể không thích. Nếu bạn có cả bột ngô và bột mì ở nhà, tốt nhất nên dùng lượng bằng nhau.

Chỉ dùng bột ngô sẽ làm cho kết cấu bị tơi xốp, trong khi chỉ dùng bột mì sẽ thiếu hương thơm của ngũ cốc nguyên hạt.

Rắc hỗn hợp bột lên đậu xanh từng chút một nhiều lần, dùng đũa đảo đều khi rắc, sao cho đậu đũa được phủ một lớp mỏng. Đừng phủ quá dày; giống như đeo một tấm mạng che mặt mỏng. Nếu quá dày, đậu sẽ bị khô và cứng sau khi hấp, khiến trẻ khó nuốt.

- Hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp, lót rổ hấp bằng một miếng vải ẩm hoặc giấy nến. Trải đều đậu đũa lên rổ, chừa khoảng trống để thoát hơi. Hấp ở lửa lớn trong 8 đến 10 phút sau khi nước sôi.

8 phút cho đậu non, 10 phút cho đậu già. Sau khi tắt bếp, để yên trong 1 phút trước khi mở nắp, dùng đũa xới nhẹ đậu ra đĩa. Không nên hấp quá chín; đậu hấp quá chín sẽ chuyển sang màu vàng và bị nhão.

Thêm một điều nữa: đậu đũa phải được hấp chín kỹ. Tốt hơn hết là hấp thêm vài phút thay vì để chúng chưa chín. Đậu đũa chưa chín sẽ có vị đậu sống và dễ gây khó chịu cho dạ dày. Rất dễ để nhận biết đậu đã chín hay chưa: chúng sẽ chuyển sang màu xanh đậm, dễ dàng bẻ ra bằng đũa và không còn vị đậu sống.

Nước chấm tỏi chính là linh hồn của món ăn này.

- Đậu đũa hấp vốn đã ngọt tự nhiên, nhưng hơi nhạt khi ăn không, vì vậy cần phải ăn kèm với một bát nước chấm tỏi. Bóc vỏ nửa củ tỏi, thêm một chút muối, rồi giã nhuyễn hoặc dùng dụng cụ ép tỏi.

Tỏi phải được giã nhuyễn chứ không phải băm nhỏ để hòa quyện tốt với nước chấm, tạo hương vị đậm đà và thơm hơn. Sau đó, thêm hai muỗng canh nước tương nhạt, một muỗng canh giấm balsamic, nửa muỗng canh dầu mè và một chút đường để tăng thêm hương vị.

Nếu thích ăn cay, có thể thêm một muỗng canh dầu ớt hoặc một ít ớt băm nhỏ. Cuối cùng, thêm hai muỗng canh nước sôi để nguội, khuấy đều và nếm thử độ mặn. Nước chấm tỏi nên có vị hơi mặn để đủ đậm đà khi chấm đậu que. Rắc thêm một ít mè trắng rang lên trên sẽ làm cho nước chấm thơm hơn nữa.

Khi ăn, hãy dùng đũa gắp một miếng đậu đũa hấp, chấm vào nước chấm tỏi, và hương thơm của bột bắp, vị ngọt của đậu xanh, cùng vị chua, cay, mặn, đậm đà của nước chấm tỏi sẽ hòa quyện trong miệng bạn, thật sảng khoái và ngon miệng.

Đậu đũa vào đầu mùa thu rất rẻ và ngon. Khi không biết nấu món gì, chỉ cần hấp một đĩa đậu đũa – đơn giản, dễ làm và cả gia đình đều thích.

(Theo 163)