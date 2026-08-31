[INFOGRAPHIC] Shokz OpenDots 2: Tai nghe mở, đeo cả ngày

Shokz OpenDots 2 giữ thiết kế open-ear nhẹ 6,4 g mỗi bên, nâng cấp chất âm với Bassphere 2.0, pin 10 giờ và chống nước IP57.
Từ ngày 5/10, mức hỗ trợ khẩn cấp cho người gặp nạn thiên tai tăng 8% theo Nghị định 335, nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng.
Việc mẫu xe diện BYD Racco được nghiên cứu bán tại Indonesia sẽ mở ra cơ hội bán mẫu xe này ở những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.
Vivo X500 được đồn đoán sở hữu cảm biến 50 MP với dải nhạy sáng 17 stop, mở ra cuộc đối đầu đáng chú ý với iPhone 18 Pro và Galaxy S26 Ultra.
iCaur V23 chạy điện với kích thước ở phân khúc B, kiểu dáng vuông vức đã bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố tại Việt Nam vào cuối tuần vừa qua, chờ ngày ra mắt.
Camera an ninh giúp bảo vệ tài sản nhưng nếu lắp sai vị trí, thiết bị có thể trở thành rủi ro về quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và hiệu quả giám sát.
Lexus được cho là đang chuẩn bị đợt nâng cấp đáng chú ý đầu tiên cho mẫu xe SUV GX550 thế hệ hiện tại, chỉ khoảng hai năm sau khi mẫu SUV này ra mắt.
Router có nhiều cổng Ethernet nhưng không phải vị trí nào cũng giống nhau. Cắm sai hoặc chọn nhầm cổng tốc độ thấp có thể khiến mạng chậm đáng kể.
BMW iX3 thế hệ Neue Klasse nhanh chóng thu hút khách hàng ngay sau khi mở bán, nhưng BMW đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xe và chậm bàn giao cho khách.
Thị trường xe máy điện Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh trong năm 2026 khi doanh số sau 7 tháng đã vượt mốc hơn nửa triệu chiếc.
Mẫu xe Rooftop Editions mới của Mini phát triển dựa trên dòng Cooper S 2 cửa và 4 cửa, sở hữu ngoại thất kết hợp giữa màu xanh và bạc cùng ghế ngồi thể thao.
Từng bị xem là lỗi thời, nhiều thiết bị công nghệ như Apple I, HP-01 hay Polaroid Big Shot nay lại trở thành món đồ sưu tầm có giá hàng nghìn USD.
Từ những giá trị về không gian, công nghệ và khả năng vận hành của mẫu xe SUV Territory, Ford Việt Nam mở rộng thông điệp “Sống Rộng” thành câu chuyện khám phá.
LG mở rộng dòng PuriCare với ba mẫu máy lọc khí mới, hướng đến từng nhu cầu từ căn hộ nhỏ, phòng cá nhân đến không gian sinh hoạt rộng.
Mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross vừa chính thức nhận được bản nâng cấp 2027 tại thị trường Anh với những thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động.
Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 sở hữu dung tích 500ml, nắp mở một tay và khả năng giữ nóng, lạnh trong tối đa 6 giờ.
Operation Bluebird, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Virginia đang nỗ lực hồi sinh mạng xã hội với tên gọi và logo "Twitter" bị cho là đã bị bỏ rơi.
Một bộ phận nhỏ nằm dưới đáy máy giặt có thể là nơi tích tụ tóc, xơ vải, tiền xu và bụi bẩn, khiến thiết bị thoát nước kém, bốc mùi.
Galaxy S26 FE tập trung nâng cấp camera, AI, hiệu năng, pin và khả năng cập nhật, mang trải nghiệm chuẩn flagship đến gần hơn với người dùng.
Honda đang cân nhắc loại bỏ bản thuần xăng của CR-V và Accord vào năm 2030, qua đó đưa hai dòng xe chủ lực tại Mỹ chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid.
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic hiện đang được các đại lý tung ưu đãi lớn vào cuối tháng 8/2026, đưa giá thực tế về quanh 2,3 tỷ đồng cho dòng xe VIN 2026.
Bill Gates cho rằng tốc độ phát triển của AI đang vượt khả năng thích ứng của xã hội, tạo sức ép lên việc làm, quản lý và phân bổ lợi ích.