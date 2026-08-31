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[INFOGRAPHIC] Shokz OpenDots 2: Tai nghe mở, đeo cả ngày

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Shokz OpenDots 2: Tai nghe mở, đeo cả ngày

Shokz OpenDots 2 giữ thiết kế open-ear nhẹ 6,4 g mỗi bên, nâng cấp chất âm với Bassphere 2.0, pin 10 giờ và chống nước IP57.

Thiên Trang
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#Shokz #tai nghe mở #OpenDots 2 #âm thanh #pin

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