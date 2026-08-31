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[GALLERY] Toyota Innova 2027 lộ diện, đầu xe "ngầu" hơn phong cách Hilux mới

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Innova 2027 lộ diện, đầu xe "ngầu" hơn phong cách Hilux mới

Hình ảnh đăng ký bản quyền mới nhất của Toyota Innova Cross 2027 cho thấy chiếc xe sở hữu phần đầu mới, ca-lăng lấy cảm hứng trực tiếp từ người anh em Hilux.

Hải Nam
Sự xuất hiện của Toyota Innova Cross facelift 2027 chỉ là vấn đề thời gian, khi bản thử nghiệm được nguỵ trang kín của chiếc xe đã bị bắt gặp nhiều lần trong tháng 7 vừa qua. Dù bị che kín, nhưng phần lưới tản nhiệt kín với hoạ tiết con thoi tương tự Hilux thế hệ mới vẫn lộ ra khá rõ ràng.
Sự xuất hiện của Toyota Innova Cross facelift 2027 chỉ là vấn đề thời gian, khi bản thử nghiệm được nguỵ trang kín của chiếc xe đã bị bắt gặp nhiều lần trong tháng 7 vừa qua. Dù bị che kín, nhưng phần lưới tản nhiệt kín với hoạ tiết con thoi tương tự Hilux thế hệ mới vẫn lộ ra khá rõ ràng.
Và hiện tại, hình ảnh đăng ký bản quyền cản trước của mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Innova Cross facelift 2027 đã xác nhận chiếc xe sở hữu phần đầu mới, với ca-lăng lấy cảm hứng trực tiếp từ "người anh em" Hilux thế hệ mới.
Và hiện tại, hình ảnh đăng ký bản quyền cản trước của mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Innova Cross facelift 2027 đã xác nhận chiếc xe sở hữu phần đầu mới, với ca-lăng lấy cảm hứng trực tiếp từ "người anh em" Hilux thế hệ mới.
Hình ảnh mô phỏng kỹ thuật số với thiết kế mặt trước mới cho thấy Innova Cross phiên bản nâng cấp có dáng vẻ giống SUV hơn. Phần đầu xe thẳng đứng và mặt ca-lăng có viền đen phía trên, tương tự như Hilux thế hệ mới.
Hình ảnh mô phỏng kỹ thuật số với thiết kế mặt trước mới cho thấy Innova Cross phiên bản nâng cấp có dáng vẻ giống SUV hơn. Phần đầu xe thẳng đứng và mặt ca-lăng có viền đen phía trên, tương tự như Hilux thế hệ mới.
Những điểm tương đồng của Innova Cross so với mẫu xe bán tải Toyota Hilux mới còn thể hiện ở lưới tản nhiệt hình tổ ong kiểu kim cương, vỏ đèn sương mù hình đa giác và thiết kế dạng nan cho lưới tản nhiệt phía dưới...
Những điểm tương đồng của Innova Cross so với mẫu xe bán tải Toyota Hilux mới còn thể hiện ở lưới tản nhiệt hình tổ ong kiểu kim cương, vỏ đèn sương mù hình đa giác và thiết kế dạng nan cho lưới tản nhiệt phía dưới...
Hình ảnh bằng sáng chế thiết kế cũng cho thấy không gian cong dành cho đèn pha vuốt ngược. Các mẫu thử nghiệm đã được nhìn thấy sử dụng thiết kế tương tự cho đèn pha. Mặc dù phần đầu xe trông hoàn toàn mới, nhưng thiết kế nắp ca-pô dự kiến ​​sẽ được giữ nguyên. Nhìn sang hai bên, không có nhiều thay đổi như ở phía trước.
Hình ảnh bằng sáng chế thiết kế cũng cho thấy không gian cong dành cho đèn pha vuốt ngược. Các mẫu thử nghiệm đã được nhìn thấy sử dụng thiết kế tương tự cho đèn pha. Mặc dù phần đầu xe trông hoàn toàn mới, nhưng thiết kế nắp ca-pô dự kiến ​​sẽ được giữ nguyên. Nhìn sang hai bên, không có nhiều thay đổi như ở phía trước.
Innova Cross sở hữu những đặc điểm như vòm bánh xe vuông vức, tay nắm cửa truyền thống mạ crôm, gương chiếu hậu ngoài cùng màu thân xe tích hợp đèn báo rẽ và các đường gờ đặc trưng trên tấm ốp cửa. Mâm hợp kim được sử dụng trên các xe thử nghiệm dường như có thiết kế giống với mẫu xe hiện hành.
Innova Cross sở hữu những đặc điểm như vòm bánh xe vuông vức, tay nắm cửa truyền thống mạ crôm, gương chiếu hậu ngoài cùng màu thân xe tích hợp đèn báo rẽ và các đường gờ đặc trưng trên tấm ốp cửa. Mâm hợp kim được sử dụng trên các xe thử nghiệm dường như có thiết kế giống với mẫu xe hiện hành.
Ở phía sau, hình dạng cơ bản của đèn hậu vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, có thể sẽ có một số thay đổi nhỏ ở dải đèn LED. Dự kiến ​​sẽ có những thay đổi nhỏ về kiểu dáng ở cản sau. Một số tùy chọn màu sắc mới cũng có thể được giới thiệu cùng với phiên bản nâng cấp của Innova Cross.
Ở phía sau, hình dạng cơ bản của đèn hậu vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, có thể sẽ có một số thay đổi nhỏ ở dải đèn LED. Dự kiến ​​sẽ có những thay đổi nhỏ về kiểu dáng ở cản sau. Một số tùy chọn màu sắc mới cũng có thể được giới thiệu cùng với phiên bản nâng cấp của Innova Cross.
Bên trong, các mẫu xe thử nghiệm đã hé lộ sự hiện diện của hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng lớn hơn. Mẫu xe hiện tại sử dụng màn hình 10,1 inch trên các phiên bản cao cấp và có thể sẽ được thay thế bằng màn hình 12 inch hoặc lớn hơn. Các bản cập nhật cũng có thể được giới thiệu cho bộ kết nối, hệ thống camera 360 độ và cụm đồng hồ kỹ thuật số.
Bên trong, các mẫu xe thử nghiệm đã hé lộ sự hiện diện của hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng lớn hơn. Mẫu xe hiện tại sử dụng màn hình 10,1 inch trên các phiên bản cao cấp và có thể sẽ được thay thế bằng màn hình 12 inch hoặc lớn hơn. Các bản cập nhật cũng có thể được giới thiệu cho bộ kết nối, hệ thống camera 360 độ và cụm đồng hồ kỹ thuật số.
Phiên bản nâng cấp của Toyota Innova Cross dự kiến ​​sẽ tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ hiện có. Các phiên bản xăng sử dụng động cơ TNGA 2.0 lít, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số CVT.
Phiên bản nâng cấp của Toyota Innova Cross dự kiến ​​sẽ tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ hiện có. Các phiên bản xăng sử dụng động cơ TNGA 2.0 lít, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 204Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số CVT.
Các phiên bản hybrid xăng sử dụng động cơ đốt trong kết hợp với một mô-tơ điện và pin Ni-MH. Công suất hệ thống kết hợp là 183,7 mã lực. Mô-men xoắn cực đại là 188Nm từ động cơ đốt trong và 206Nm từ động cơ điện. Các phiên bản Innova Cross hybrid có chế độ EV và các chế độ lái Eco, Normal và Power. Các phiên bản này được trang bị hộp số e-CVT.
Các phiên bản hybrid xăng sử dụng động cơ đốt trong kết hợp với một mô-tơ điện và pin Ni-MH. Công suất hệ thống kết hợp là 183,7 mã lực. Mô-men xoắn cực đại là 188Nm từ động cơ đốt trong và 206Nm từ động cơ điện. Các phiên bản Innova Cross hybrid có chế độ EV và các chế độ lái Eco, Normal và Power. Các phiên bản này được trang bị hộp số e-CVT.
Video: Người dùng đánh giá ưu nhược điểm của Toyota Innova Cross HEV.
Hải Nam
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