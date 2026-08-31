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[GALLERY] Jeep ra mắt Wrangler Smoky Mountain 2027 cho tín đồ off-road

Số hóa - Xe

[GALLERY] Jeep ra mắt Wrangler Smoky Mountain 2027 cho tín đồ off-road

Jeep vừa chính thức ra mắt mẫu xe thứ 10 trong series Twelve 4 Twelve Wrangler tại sự kiện Smoky Mountain Invasion 2026, sự kiện lớn hội tụ nhiều tín đồ Jeep.

Hải Nam
Jeep vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Jeep Wrangler Smoky Mountain 2027 hoàn toàn mới trong khuôn khổ sự kiện thường niên Smoky Mountain Invasion lần thứ 14 diễn ra tại Pigeon Forge, Tennessee. Đây là sản phẩm thứ 10 thuộc series Twelve 4 Twelve Wrangler của Jeep.
Jeep vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Jeep Wrangler Smoky Mountain 2027 hoàn toàn mới trong khuôn khổ sự kiện thường niên Smoky Mountain Invasion lần thứ 14 diễn ra tại Pigeon Forge, Tennessee. Đây là sản phẩm thứ 10 thuộc series Twelve 4 Twelve Wrangler của Jeep.
Mẫu xe này nhằm tôn vinh một trong những buổi lễ lớn nhất của cộng đồng người yêu xe Jeep. Tinh thần cộng đồng đầy nhiệt huyết là những yếu tố định hình phong cách sống của thương hiệu."Rất ít nơi có thể nắm bắt trọn vẹn tinh thần của Jeep giống như sự kiện Smoky Mountain Invasion," ông Branden Coté - Giám đốc điều hành Jeep chia sẻ.
Mẫu xe này nhằm tôn vinh một trong những buổi lễ lớn nhất của cộng đồng người yêu xe Jeep. Tinh thần cộng đồng đầy nhiệt huyết là những yếu tố định hình phong cách sống của thương hiệu."Rất ít nơi có thể nắm bắt trọn vẹn tinh thần của Jeep giống như sự kiện Smoky Mountain Invasion," ông Branden Coté - Giám đốc điều hành Jeep chia sẻ.
Theo ông ông Branden Coté, "Sự kiện này quy tụ hàng nghìn thành viên trong cộng đồng Jeep, những người có chung niềm đam mê phiêu lưu, sự tự do và không gian ngoài trời. Phiên bản đặc biệt Wrangler Smoky Mountain tôn vinh sự kết nối đó, tri ân con người, vùng đất và niềm đam mê đã làm nên sự đặc biệt của buổi tụ họp này".
Theo ông ông Branden Coté, "Sự kiện này quy tụ hàng nghìn thành viên trong cộng đồng Jeep, những người có chung niềm đam mê phiêu lưu, sự tự do và không gian ngoài trời. Phiên bản đặc biệt Wrangler Smoky Mountain tôn vinh sự kết nối đó, tri ân con người, vùng đất và niềm đam mê đã làm nên sự đặc biệt của buổi tụ họp này".
Jeep Wrangler Smoky Mountain 2027 được phát triển dựa trên nền tảng Wrangler Willys và có sẵn tùy chọn cấu hình 4 cửa, phiên bản đặc biệt Smoky Mountain tôn vinh tinh thần đó thông qua ngôn ngữ thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hoang dã của dãy Great Smoky Mountains.
Jeep Wrangler Smoky Mountain 2027 được phát triển dựa trên nền tảng Wrangler Willys và có sẵn tùy chọn cấu hình 4 cửa, phiên bản đặc biệt Smoky Mountain tôn vinh tinh thần đó thông qua ngôn ngữ thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hoang dã của dãy Great Smoky Mountains.
Điểm nhấn ngoại thất của Wrangler Smoky Mountain là bộ tem bên sườn mui xe Smoky Mountain độc quyền lấy cảm hứng từ những đỉnh núi gồ ghề và các con đường mòn uốn lượn mang tên vùng đất này. Bên cạnh đó lưới tản nhiệt bảy khe màu đen bóng củng cố diện mạo táo bạo, không thể nhầm lẫn của dòng Wrangler.
Điểm nhấn ngoại thất của Wrangler Smoky Mountain là bộ tem bên sườn mui xe Smoky Mountain độc quyền lấy cảm hứng từ những đỉnh núi gồ ghề và các con đường mòn uốn lượn mang tên vùng đất này. Bên cạnh đó lưới tản nhiệt bảy khe màu đen bóng củng cố diện mạo táo bạo, không thể nhầm lẫn của dòng Wrangler.
Bộ mâm 17 inch màu đen khói lấy cảm hứng từ những đỉnh núi mờ sương của dãy Great Smoky Mountains, tôn lên khả năng off-road huyền thoại của Wrangler.Kết hợp lốp địa hình BFGoodrich KO2 All-Terrain kích thước 33 inch tiêu chuẩn và tùy chọn 35 inch. Thanh chắn đá bằng thép tiêu chuẩn, trục trước và sau Dana 44, vi sai cầu sau khóa điện, tỷ số truyền cầu 4.10 và móc kéo rắc-mo.
Bộ mâm 17 inch màu đen khói lấy cảm hứng từ những đỉnh núi mờ sương của dãy Great Smoky Mountains, tôn lên khả năng off-road huyền thoại của Wrangler.Kết hợp lốp địa hình BFGoodrich KO2 All-Terrain kích thước 33 inch tiêu chuẩn và tùy chọn 35 inch. Thanh chắn đá bằng thép tiêu chuẩn, trục trước và sau Dana 44, vi sai cầu sau khóa điện, tỷ số truyền cầu 4.10 và móc kéo rắc-mo.
Không gian nội thất tạo nên bầu không khí mộc mạc, đậm chất hoang dã, trong khi các đường chỉ khâu màu Terracotta và điểm nhấn màu cam Blaze Orange ánh kim mang lại những nét chấm phá màu sắc tinh tế gợi nhớ đến ánh bình minh trên vùng núi Smoky Mountains. Các chi tiết kỷ niệm lấy cảm hứng từ Great Smoky Mountains.
Không gian nội thất tạo nên bầu không khí mộc mạc, đậm chất hoang dã, trong khi các đường chỉ khâu màu Terracotta và điểm nhấn màu cam Blaze Orange ánh kim mang lại những nét chấm phá màu sắc tinh tế gợi nhớ đến ánh bình minh trên vùng núi Smoky Mountains. Các chi tiết kỷ niệm lấy cảm hứng từ Great Smoky Mountains.
Ghế ngồi bọc vải Black Ferndale cao cấp với kết cấu dập nổi gân guốc cùng phần đệm hông sâu và ôm sát hơn mang sắc đen Soulmate. Trang bị tiêu chuẩn ghế sưởi, vô-lăng sưởi, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và bộ mở cửa gara tích hợp đa năng.
Ghế ngồi bọc vải Black Ferndale cao cấp với kết cấu dập nổi gân guốc cùng phần đệm hông sâu và ôm sát hơn mang sắc đen Soulmate. Trang bị tiêu chuẩn ghế sưởi, vô-lăng sưởi, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và bộ mở cửa gara tích hợp đa năng.
Phần đệm tựa lưng ghế phía trên dập nổi đồ họa hình chiếc dù nhảy 1941 Willys, củng cố di sản của Jeep và bộ sưu tập “thả hàng” độc quyền của hãng. Bảng táp-lô bọc da với họa tiết hoa văn kỹ thuật Addax. Đường chỉ khâu điểm nhấn màu Terracotta kết hợp các chi tiết ánh kim màu cam Blaze Orange. Các vòng viền trang trí carbon mạ anode với lớp hoàn thiện khói mờ độc đáo.
Phần đệm tựa lưng ghế phía trên dập nổi đồ họa hình chiếc dù nhảy 1941 Willys, củng cố di sản của Jeep và bộ sưu tập “thả hàng” độc quyền của hãng. Bảng táp-lô bọc da với họa tiết hoa văn kỹ thuật Addax. Đường chỉ khâu điểm nhấn màu Terracotta kết hợp các chi tiết ánh kim màu cam Blaze Orange. Các vòng viền trang trí carbon mạ anode với lớp hoàn thiện khói mờ độc đáo.
Tấm bảng trên cửa cốp sau trưng bày mô típ họa tiết "drop" độc quyền của Jeep Wrangler cùng hình ảnh đồ họa chiếc dù 1941 Willys nổi bật trên nền trời đêm đầy sao của Smoky Mountain. Huy hiệu cần số bằng kim loại màu xám và crôm satin có hình ảnh đồ họa gấu mẹ và gấu con tôn vinh hệ động vật biểu tượng của khu vực.
Tấm bảng trên cửa cốp sau trưng bày mô típ họa tiết "drop" độc quyền của Jeep Wrangler cùng hình ảnh đồ họa chiếc dù 1941 Willys nổi bật trên nền trời đêm đầy sao của Smoky Mountain. Huy hiệu cần số bằng kim loại màu xám và crôm satin có hình ảnh đồ họa gấu mẹ và gấu con tôn vinh hệ động vật biểu tượng của khu vực.
Jeep Wrangler Smoky Mountain 2027 chính thức mở bán, gói trang bị này có sẵn trên dòng Wrangler 4 cửa với các tùy chọn động cơ I4 tăng áp 2.0L (công suất 270 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm) và V6 hút khí tự nhiên 3.6L (công suất 285 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm).
Jeep Wrangler Smoky Mountain 2027 chính thức mở bán, gói trang bị này có sẵn trên dòng Wrangler 4 cửa với các tùy chọn động cơ I4 tăng áp 2.0L (công suất 270 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm) và V6 hút khí tự nhiên 3.6L (công suất 285 mã lực và mô-men xoắn 353 Nm).
Phiên bản Smoky Mountain có mức giá cao hơn 80 USD quy đổi hơn 2 triệu đồng so với chiếc Wrangler Willys tiêu chuẩn, mang lại sự kết hợp vượt trội giữa thiết kế khác biệt, hiệu suất và tính độc quyền cho cộng đồng sở hữu xe Jeep.
Phiên bản Smoky Mountain có mức giá cao hơn 80 USD quy đổi hơn 2 triệu đồng so với chiếc Wrangler Willys tiêu chuẩn, mang lại sự kết hợp vượt trội giữa thiết kế khác biệt, hiệu suất và tính độc quyền cho cộng đồng sở hữu xe Jeep.
Video: Xem chi tiết Jeep Wrangler Smoky Mountain 2027 cho tín đồ off-road.
Hải Nam
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