VinFast vượt Tesla dẫn đầu thị trường ôtô điện tại Philippines quý I/2026

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Philippines (CAMPI) trong quý I/2026, là sự vươn lên mạnh mẽ của VinFast trong phân khúc xe thuần điện (BEV).

Video: VinFast ra mắt loạt ôtô điện tại thị trường Philippines.

Trong ba tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ôtô của các thành viên CAMPI đạt 105.642 xe, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Toyota tiếp tục dẫn đầu thị trường với 51.922 xe, chiếm gần một nửa thị phần, theo sau là Mitsubishi và Suzuki. Dù vậy, điểm nhấn của thị trường không nằm ở nhóm xe truyền thống mà đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng xe điện hóa.

4-3142.jpg
Trong phân khúc xe thuần điện (BEV), VinFast trở thành thương hiệu dẫn đầu tại Philippines với 1.171 xe bán ra trong quý I/2026. Kết quả này giúp hãng xe Việt chiếm khoảng 50% tổng doanh số BEV thuộc hệ thống CAMPI, tạo khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Đáng chú ý, VinFast đã vượt qua hàng loạt thương hiệu quốc tế để vươn lên vị trí số 1, bao gồm Tesla (469 xe), Omoda & Jaecoo (213 xe), MG (109 xe), Changan (75 xe) và BMW (66 xe). Trong đó, Tesla – thương hiệu vốn có lợi thế về xe điện – chỉ đạt chưa tới một nửa doanh số so với VinFast trong cùng kỳ.

2-3134.jpg
Việc vượt qua nhiều tên tuổi lớn cho thấy VinFast đang nhanh chóng khẳng định vị thế tại thị trường Philippines, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu xe điện tăng trưởng mạnh.

Tổng doanh số xe điện hóa tại Philippines bao gồm BEV, PHEV và HEV, tăng 36,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xe thuần điện ghi nhận mức tăng trưởng 122,9%, còn PHEV tăng đột biến tới 924,6%. Phân khúc hybrid (HEV) cũng tăng 9,9%. Sự tăng trưởng này được cho là chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, cũng như nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về các công nghệ điện hóa.

1-2586.jpg
Xu hướng chuyển sang xe điện hóa tại Philippines đang ngày càng rõ rệt.

Ở phân khúc PHEV, Jetour dẫn đầu nhờ danh mục sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên, số liệu này chưa bao gồm doanh số của BYD – một yếu tố có thể làm thay đổi cục diện thị trường. Trong khi đó, Toyota tiếp tục thống trị phân khúc hybrid (HEV) với 5.471 xe bán ra, bỏ xa các đối thủ.

Theo đại diện CAMPI, xu hướng chuyển sang xe điện hóa tại Philippines đang ngày càng rõ rệt. Người tiêu dùng dần ưu tiên các phương tiện tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Sự bứt phá của VinFast trong phân khúc xe thuần điện được xem là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi các thương hiệu xe điện có cơ hội mở rộng thị phần và định hình lại cuộc chơi.

Bài liên quan

VinFast lập kỷ lục doanh số xe máy điện với hơn 135.000 đơn đặt hàng

VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.

Tháng 3/2026, VinFast đã nhận được tổng cộng hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên toàn quốc và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe. Trong đó, Evo và Feliz là hai dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất, với hơn 52.000 xe Evo và hơn 24.000 xe Feliz đến tay khách hàng trong tháng 3. Đây cũng là những mẫu xe bán chạy bậc nhất trên thị trường xe máy (bao gồm cả xe chạy xăng) kể từ đầu năm.

Về xu hướng, VinFast ghi nhận sức mua tăng đều tại các địa phương, trong đó số lượng lớn nhất thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại Thủ đô, chỉ trong tháng 3 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

Bán tải điện Vinfast VF Wild bán ra cuối 2026, thêm cấu hình PHEV?

VinFast dự định ra mắt phiên bản thương mại của mẫu bán tải VF Wild vào cuối 2026. Đáng chú ý, xe có thể không sở hữu hệ truyền động thuần điện như bản concept.

2-6376.jpg
Hãng xe Việt hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thời điểm mở bán mẫu bán tải Vinfast VF Wild hoàn toàn mới này. Dù vậy, các chuyên gia dự đoán rằng, nếu không sử dụng động cơ điện hoàn toàn, chiếc xe sẽ có khả năng sở hữu cấu hình hybrid sạc ngoài (PHEV) hoặc là loại xe điện mở rộng phạm vi (EREV).
3-9782.jpg
Xe bán tải Vinfast VF Wild bản EREV sẽ sử dụng động cơ đốt trong để cung cấp điện cho pin, nhưng động cơ điện sẽ là nguồn duy nhất dẫn động xe, giống như các xe thuần điện hiện nay. Ngoài ra, cấu hình EREV trện VF Wild cũng sẽ giúp VinFast mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.
VinFast "gây sốc" hoàn tất 3.520 đơn ôtô điện chỉ trong một ngày

VinFast ghi nhận cột mốc đáng chú ý khi hoàn tất 3.520 đơn đặt hàng ôtô điện chỉ trong vòng một ngày. Toàn bộ số xe đã hoàn tất thủ tục và sẵn sàng xuất xưởng.

Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện, mà còn cho thấy làn sóng chuyển dịch sang phương tiện xanh đang diễn ra rõ nét. Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, người tiêu dùng Việt Nam đang dần thay đổi thói quen, ưu tiên các giải pháp di chuyển bền vững hơn.

Bên cạnh yếu tố thị trường, con số 3.520 đơn hàng hoàn tất trong một ngày cũng cho thấy năng lực đáng kể của VinFast trong việc tối ưu quy trình sản xuất, vận hành và phân phối. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp hãng xe điện Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

