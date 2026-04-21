VinFast vượt Tesla dẫn đầu thị trường ôtô điện tại Philippines quý I/2026.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Philippines (CAMPI) trong quý I/2026, là sự vươn lên mạnh mẽ của VinFast trong phân khúc xe thuần điện (BEV).

Trong ba tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ôtô của các thành viên CAMPI đạt 105.642 xe, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Toyota tiếp tục dẫn đầu thị trường với 51.922 xe, chiếm gần một nửa thị phần, theo sau là Mitsubishi và Suzuki. Dù vậy, điểm nhấn của thị trường không nằm ở nhóm xe truyền thống mà đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng xe điện hóa.

Trong phân khúc xe thuần điện (BEV), VinFast trở thành thương hiệu dẫn đầu tại Philippines với 1.171 xe bán ra trong quý I/2026. Kết quả này giúp hãng xe Việt chiếm khoảng 50% tổng doanh số BEV thuộc hệ thống CAMPI, tạo khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Đáng chú ý, VinFast đã vượt qua hàng loạt thương hiệu quốc tế để vươn lên vị trí số 1, bao gồm Tesla (469 xe), Omoda & Jaecoo (213 xe), MG (109 xe), Changan (75 xe) và BMW (66 xe). Trong đó, Tesla – thương hiệu vốn có lợi thế về xe điện – chỉ đạt chưa tới một nửa doanh số so với VinFast trong cùng kỳ.

Việc vượt qua nhiều tên tuổi lớn cho thấy VinFast đang nhanh chóng khẳng định vị thế tại thị trường Philippines, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu xe điện tăng trưởng mạnh.

Tổng doanh số xe điện hóa tại Philippines bao gồm BEV, PHEV và HEV, tăng 36,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xe thuần điện ghi nhận mức tăng trưởng 122,9%, còn PHEV tăng đột biến tới 924,6%. Phân khúc hybrid (HEV) cũng tăng 9,9%. Sự tăng trưởng này được cho là chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, cũng như nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về các công nghệ điện hóa.

Ở phân khúc PHEV, Jetour dẫn đầu nhờ danh mục sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên, số liệu này chưa bao gồm doanh số của BYD – một yếu tố có thể làm thay đổi cục diện thị trường. Trong khi đó, Toyota tiếp tục thống trị phân khúc hybrid (HEV) với 5.471 xe bán ra, bỏ xa các đối thủ.